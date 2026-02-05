Line Renaud, 97 ans, avoue « Oui, j’ai menti »

Line Renaud, 97 ans, a de nouveau fait l’objet de rumeurs mi-janvier 2026 lorsqu’un message non sourcé annonçant son hospitalisation a circulé sur les réseaux sociaux : la rumeur a suscité une vague d’inquiétude chez ses admirateurs avant d’être démentie par l’intéressée elle‑même, qui assure être en bonne santé et active.

Le 1er janvier 2026, la chanteuse et comédienne apparaissait rayonnante sur son compte Instagram, adressant ses vœux à ses abonnés : « Je vous adore, et ce depuis toujours. Je vous souhaite une excellente année 2026, pleine de bonheur, d’amour et surtout de santé ». Ces images et ce message ont renforcé l’incompréhension face aux rumeurs d’hospitalisation qui ont surgi quelques jours plus tard.

Les allégations ont commencé à circuler le mercredi 14 janvier sans source claire ni confirmation officielle, provoquant une forte augmentation des recherches en ligne sur son état de santé. Le magazine Point de vue a contacté directement Line Renaud, qui a démenti les rumeurs au téléphone et assuré être en pleine forme : « Je vais très, très bien en ce début d’année 2026 », a‑t‑elle déclaré d’une voix qualifiée de « très guillerette », ajoutant « J’ai 97 ans, je marche tous les jours. Je suis en forme. La vie est merveilleuse ! Faites‑le savoir à tout le monde. »

Un quotidien actif et des déclarations anciennes remises en lumière

Line Renaud évoque régulièrement son mode de vie pour expliquer sa longévité : la marche quotidienne, l’amour de la nature, la compagnie de ses chiens et son cercle d’amis. Sur RTL, elle a récemment déclaré : « Ça serait mal si je disais que je ne vais pas bien. Je vais trop bien, c’est même inquiétant. J’ai 97 ans et la tête marche bien, tout va bien. »

Ses apparitions publiques confirment cette vitalité, selon les éléments disponibles : en décembre 2025, elle participait à l’inauguration d’un jardin public à Lille portant son nom, souriante et sans signe apparent de fragilité.

Line Renaud a déjà été confrontée à des informations erronées la concernant : une fausse annonce de décès en 2020 avait alors nécessité un démenti. En 2025, elle avait par ailleurs commenté avec ironie son état de santé en déclarant qu’« aller mieux serait indécent » pour son âge.

Une vidéo d’archives de l’INA, remise en circulation et relayée sur Twitter le 4 février 2026, montre la star interrogée par Catherine Ceylac. Elle y admet avoir menti sur son âge, en précisant qu’elle ajoutait des années pour susciter le commentaire : « Qu’est‑ce que vous faites jeune pour votre âge ? ». Elle confie aussi mentir parfois pour ne pas blesser, notamment à la sortie d’un spectacle qui ne lui a pas plu, et dit que ces mensonges la gênent : « Ça me gêne ».

Interpellée sur ce qu’elle changerait dans la société, Line Renaud a répondu : « Apprendre à nouveau à s’aimer, à vivre ensemble. »