Linda Hardy précise que la fin de son couple avec Peter Neerickx n’est pas due à la routine

Linda Hardy s’est livrée sans détour sur son célibat et sa quête d’indépendance lors de son passage dans Télématin ce jeudi 5 mars 2026, à l’occasion de la promotion de la pièce Le Kangourou à bretelles, mise en scène par Luc Chaumar. L’ancienne Miss France, aujourd’hui comédienne, a lié son parcours personnel au rôle qu’elle incarne sur scène, évoquant la fin d’une relation passée et sa préférence pour la liberté individuelle.

Agée de 52 ans et révélée au grand public comme Miss France 1992, Linda Hardy était l’invitée de l’émission pour présenter son nouveau projet théâtral et partager des éléments de sa vie privée. Au cours de l’entretien, elle a reconnu des points communs entre elle et le personnage de la pièce, notamment face à une séparation conjugale qui fait écho à son propre vécu.

Interrogée sur sa situation sentimentale, l’actrice a confirmé qu’elle était célibataire « depuis très longtemps » et a expliqué son attachement à l’autonomie. Elle a rappelé, dans ses propos, avoir un fort besoin d’indépendance et avoir toujours valorisé sa liberté personnelle. Elle a par ailleurs précisé que la rupture avec son ancien compagnon, Peter Neerickx (mentionné en annexe), n’était pas le fruit d’une usure due à la routine.

Un regard lucide sur la routine conjugale et la longévité des couples

Lors de son intervention, Linda Hardy a nuancé son rapport à la routine en reconnaissant qu’elle pouvait parfois générer des questionnements au sein d’un couple. « On peut aussi trouver une forme d’inconfort dans la routine, parce que lorsqu’elle commence à s’installer, c’est justement à ce moment-là qu’il faut se poser pas mal de questions », a-t-elle expliqué, soulignant la complexité des dynamiques amoureuses.

L’actrice a également évoqué son admiration pour les couples qui durent, estimant que la pérennité d’une relation exige une capacité constante à se réinventer. Dans le même entretien, elle a rappelé un épisode plus médiatisé de sa vie privée, en référence à la demande en mariage qu’elle avait reçue d’un prince arabe au Koweït, information déjà relayée dans la presse sans autre précision sur le contexte.

Sur la scène comme dans sa vie personnelle, Linda Hardy se présente donc comme une artiste consciente des paradoxes de la vie amoureuse : attachée à la liberté mais attentive aux mécanismes qui permettent à certains couples de tenir dans la durée. « Je suis toujours admirative des couples qui durent. Il faut se réinventer en permanence, et ce n’est pas si simple. »