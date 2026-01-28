Lila Debbouze avoue un coup de cœur pour Victor à la Star Academy

Jamel Debbouze a surpris les candidats de la Star Academy au château des Vives-Eaux, offrant un instant émouvant à sa fille Lila, grande admiratrice du programme, qu’il a jointe en direct via le célèbre téléphone rouge de l’émission. Pendant cette visite organisée à l’approche de la finale, la comédien a adressé des encouragements aux académiciens et a suscité la joie de sa fille, qui a profité de l’occasion pour féliciter particulièrement Victor.

La production a programmé cette venue comme un temps fort pour les élèves encore en compétition, à quelques jours de la clôture de l’émission diffusée sur TF1. L’objectif affiché était d’offrir aux candidats un échange différent avec des personnalités du spectacle : Jamel Debbouze, accompagné de Philippe Lacheau, est venu partager son expérience et prodiguer des conseils au moment où les prestations prennent une importance décisive dans l’aventure.

Au-delà des mots d’encouragement, la visite a pris une tournure plus intime lorsque l’humoriste a décroché le combiné rouge pour appeler sa fille. Lila, surprise et enthousiaste, a exprimé son émotion et son admiration pour le programme, louant sans détour les performances de l’un des candidats en lice pour la finale.

Rencontre, émotions et échanges en direct

Âgé de 50 ans, Jamel Debbouze s’est rendu au château pour rencontrer les académiciens et échanger avec eux sur les exigences du spectacle vivant et la pression des salles et des jurys. Présent aux côtés de Philippe Lacheau, il a partagé des conseils tirés de son parcours professionnel, orientés vers le soutien moral et la préparation à des moments clés de carrière artistique.

La prise du téléphone rouge — un élément emblématique de la scénographie de la Star Academy — a déclenché un moment particulièrement chaleureux : au bout du fil, Lila s’est dite « Oh my God ! C’est la Star Ac’ ? Je vous aime trop ! » et a demandé à son père d’être bienveillant envers les candidats. L’échange a été ponctué par un message adressé spécialement à Victor : « Victor, tu slay à chaque tableau », témoignage d’une admiration adolescente pour l’un des candidats.

Avant cet appel, Jamel Debbouze avait évoqué l’enthousiasme de sa fille pour l’émission : « Ma fille, elle me mange le cerveau avec vous. Je connais vos vies par cœur », avait-il confié, soulignant combien la diffusion et le récit des académiciens tiennent une place importante dans les conversations familiales.

Par ailleurs, le passage de Jamel sur le plateau intervient après des prises de parole récentes de l’artiste, qui avait notamment encouragé le public à découvrir le travail de son épouse, la journaliste et réalisatrice Mélissa Theuriau. Au château des Vives-Eaux, la visite de Jamel Debbouze aura ainsi mêlé échanges professionnels, complicité familiale et encouragements publics pour les candidats encore en lice, et a visiblement fait le bonheur de la petite Lila.