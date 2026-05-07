Jean-Luc Delarue enterré dans le carré musulman du cimetière de Thiais, son père demande des comptes sur les obsèques

Quatorze ans après le décès de Jean-Luc Delarue, animateur emblématique de la télévision française, des interrogations refont surface concernant les circonstances de ses obsèques. Jean-Claude Delarue, son père, a rouvert ce dossier sensible en exprimant publiquement son doute sur le lieu exact de l’inhumation de son fils disparu en 2012. Cette nouvelle controverse, relayée notamment sur les réseaux sociaux, ravive des débats autour d’une possible dimension religieuse de la sépulture, une thématique jusqu’ici niée par les proches de l’animateur.

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Jean-Luc Delarue, qui avait profondément marqué le paysage audiovisuel français par ses émissions comme Ça se discute, est mort le 23 août 2012 à l’âge de 48 ans, laissant derrière lui un héritage médiatique fort, mais aussi une série de zones d’ombre autour de ses derniers moments et de ses funérailles. Notamment, l’emplacement de sa tombe a toujours suscité des interrogations, qui prennent aujourd’hui une nouvelle tournure à travers les déclarations de son père, Jean-Claude Delarue.

Ce regain d’intérêt a été déclenché par une publication Twitter de Jean-Claude Delarue, qui affirme ne pas avoir eu de réponses précises concernant le lieu d’inhumation de Jean-Luc. Selon lui, l’Agence France-Presse aurait confirmé ses dires d’après lesquelles son fils serait enterré « dans un espace surtout musulman du cimetière de Thiais (Val-de-Marne) ». Ces déclarations soulèvent des questions sur une éventuelle conversion religieuse posthume ou non révélée, en dépit du démenti ferme exprimé dès 2012 par Anissa Delarue, la veuve de l’animateur.

Des versions opposées depuis le décès de l’animateur

Lorsque Jean-Luc Delarue est décédé, les rumeurs sur une conversion à l’islam avaient rapidement été démenties par Anissa Delarue. Celle-ci avait précisé que l’enterrement avait eu lieu au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, dans la plus stricte intimité, conformément aux volontés de son mari. Ces informations avaient alors mis un terme au débat public, qui paraissait clos.

Or, les récentes déclarations de son père viennent contredire ces affirmations officielles. Jean-Claude Delarue affirme à présent ne pas savoir précisément où repose Jean-Luc, ce qui engendre un flottement autour des faits. Le choix du cimetière de Thiais, un lieu disposant notamment d’un carré musulman, ajoute un élément religieux invoqué dans ce dossier, jamais évoqué auparavant avec une telle insistance.

Ces divergences illustrent les difficultés rencontrées au sein de la famille Delarue pour clarifier les modalités entourant les funérailles du défunt. Elles reflètent aussi la complexité des héritages personnels et familiaux quand ils sont éclipsés par une médiatisation intense. À cela s’ajoute le contexte personnel de Jean-Luc Delarue, qui s’était progressivement retiré de la vie publique dans ses derniers mois, affaibli par sa maladie.

Jean-Claude Delarue a réaffirmé, lors d’une prise de parole ultérieure, son intention d’approfondir les recherches sur la question, notamment en ce qui concerne « le rôle de la religion » dans le traitement de la dépouille de son fils. Cette quête reste pour lui une nécessité pour obtenir des éclaircissements, tant sur le plan familial que symbolique.