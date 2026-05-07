Nikos Aliagas immortalise sa Grèce avec un timbre en collaboration avec La Poste dès le 15 juin

Nikos Aliagas, animateur emblématique de la télévision française et visage incontournable de TF1, s’apprête à dévoiler une facette méconnue de sa personnalité lors d’une collaboration originale avec La Poste. Cette initiative postale, à paraître le 15 juin prochain, met en lumière ses racines grecques à travers une œuvre mêlant photographie et symboles traditionnels. Ce projet inédit propose au public de découvrir un timbre unique représentant deux oliviers centenaires de Grèce, illustrant la profondeur culturelle et la beauté ancestrale du pays d’origine de Nikos Aliagas.

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Connu pour son rôle d’animateur sur des émissions phares telles que Star Academy ou encore The Voice, Nikos Aliagas occupe une place de choix dans les foyers français depuis de nombreuses années. Sa spontanéité et son charisme ont façonné des rendez-vous télévisés suivis par des millions de téléspectateurs. Ce samedi 2 mai, les téléspectateurs ont pu retrouver le présentateur lors d’un entretien inédit avec Isabelle Ithurburu, sur le plateau de 50′ Inside, une émission qu’il avait quittée il y a plusieurs années. Lors de cette rencontre, il a évoqué ses hésitations à revenir sur ce plateau, où il s’est confié à visage découvert, partageant ses ressentis et son parcours avec authenticité.

En dehors de la télévision, Nikos Aliagas cultive une passion affirmée pour la photographie. Cette discipline artistique lui permet d’exprimer un lien profond avec ses origines helléniques. Il possède une maison en Grèce, héritage familial précieux, où il puise une inspiration constante pour ses créations artistiques. Cette double activité de photographe et d’animateur illustre la richesse de son parcours et son engagement à valoriser les cultures qui l’ont façonné.

Nikos Aliagas, la photographie et une collaboration postale célébrant la Grèce

La collaboration entre Nikos Aliagas et La Poste est le fruit d’une convergence entre son amour pour la Grèce et son goût pour la photographie. Cette opération trouve son expression dans l’émission de télévision grecque ouvertement relayée, où la sortie imminente d’un timbre postal a été annoncée. Ce timbre, nommé #dansemillenaire, met en scène une image forte : deux oliviers de Stamna, dans le nord-ouest de la Grèce, qui semblent presque danser depuis des siècles, symbolisant la pérennité et la culture méditerranéenne.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique culturelle et touristique, précisément à l’orée de la saison estivale, dans un contexte où la correspondance postale conserve une dimension sentimentale importante. En proposant ce timbre, La Poste invite les Français à envoyer leurs cartes postales avec un symbole vivant de la Grèce antique et contemporaine, raccordant tradition et modernité.

Parallèlement, Nikos Aliagas expose actuellement une série de photographies intitulée Les Grands Âges au musée de l’Homme à Paris. À travers cette exposition, il partage des instants de vie saisissants, démontrant une nouvelle fois son regard artistique sur le monde. Toutefois, l’animateur-photographe se distingue par sa modestie concernant son propre portrait, préférant rester derrière l’objectif plutôt que devant l’appareil. Dans une récente interview accordée à Télé 7 jours, il a expliqué qu’il ne se considère pas particulièrement à l’aise face à la caméra lorsqu’il s’agit de poser pour des photos, même s’il ne nourrit aucune aversion extrême pour son image.