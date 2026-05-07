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Europe

LDC: Owen Hargreaves croit aux chances d’Arsenal face au PSG en finale

Avant la finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, Owen Hargreaves estime que les Gunners ont les moyens de renverser le club parisien. L’ancien milieu de terrain de Manchester United souligne toutefois la redoutable force offensive du PSG, capable selon lui de faire basculer la rencontre à tout moment.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Owen Hargreaves, voit Arsenal capable de faire tomber le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions. Interrogé mercredi sur TNT Sports, l’ex-joueur du Bayern Munich a estimé que les leaders actuels de la Premier League possédaient les armes nécessaires pour prendre le dessus sur les champions de France. Hargreaves a néanmoins mis en garde contre la puissance offensive du club parisien, qu’il considère comme l’une des équipes les plus dangereuses d’Europe.

« Arsenal a une vraie chance de remporter la Ligue des champions face au PSG, sans aucun doute », a confié l’ancien international anglais. « Avec leur solidité défensive, leur gardien et Declan Rice dans un rôle plus bas au milieu de terrain, ils ont l’équilibre nécessaire. » « Sur un match, ils peuvent clairement le faire. Mais le PSG possède tellement de solutions offensives capables de vous punir à tout moment. » « Ce sera une finale fascinante. Arsenal est une équipe différente aujourd’hui. »


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