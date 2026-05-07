Sénégal: Bassirou Diomaye Faye parrain des célébrations du centenaire d’Abdoulaye Wade

Le Sénégal s’apprête à rendre un hommage national à l’ancien président Abdoulaye Wade, à l’occasion de son 100ᵉ anniversaire le 29 mai 2026. Les célébrations officielles, prévues les 4 et 5 juin, mettront en lumière celui qui incarne la première alternance démocratique du pays.

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Fondateur du Parti démocratique sénégalais (PDS) en 1974 et président de la République de 2000 à 2012, Abdoulaye Wade demeure une figure centrale de l’histoire politique contemporaine. Pour marquer ce centenaire, une cérémonie officielle se tiendra le 4 juin, suivie d’une fête populaire ponctuée de concerts. Le 5 juin, un colloque scientifique réunira universitaires, responsables politiques et observateurs autour de l’héritage institutionnel et historique de l’ancien chef de l’État.

Le PDS salue une reconnaissance méritée pour un homme qui a profondément marqué le Sénégal et le continent. Pour ses soutiens, cet hommage dépasse les clivages partisans et relève d’une reconnaissance nationale.

C’est le président en exercice, Bassirou Diomaye Faye, qui assurera le parrainage de ces célébrations. Une décision saluée par le PDS comme une démarche républicaine, tout en écartant toute lecture politique liée au soutien apporté à Diomaye Faye lors de la présidentielle de 2024.

À ce stade, le parti entretient le suspense sur la présence effective d’Abdoulaye Wade à ces célébrations. L’incertitude demeure également quant à la participation de son fils, Karim Wade, dont le retour à Dakar reste entouré de flou. au demeurant, ce centenaire s’annonce comme un moment fort de mémoire nationale, mais aussi comme une séquence politique scrutée de près, dans un contexte où l’héritage d’Abdoulaye Wade continue de peser sur la vie publique sénégalaise.