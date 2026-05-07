Ballon d’Or 2026: les cinq favoris pour le sacre

Porté par une saison éclatante avec le PSG et des performances décisives en Ligue des champions, Ousmane Dembélé s’impose comme le principal favori au Ballon d’Or 2026. L’ailier français devance désormais plusieurs grandes stars européennes, dont Kylian Mbappé, Harry Kane et Lamine Yamal.

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Auteur d’une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé s’impose désormais comme le grand favori pour le Ballon d’Or 2026. Porté par ses performances décisives sur la scène européenne, l’ailier parisien a franchi un nouveau cap au moment où le club de la capitale s’apprête à disputer la finale de la Ligue des champions face à Arsenal. À 28 ans, l’international français traverse la meilleure période de sa carrière. Brillant lors de la double confrontation contre le Bayern Munich, il a inscrit trois buts dans une demi-finale spectaculaire remportée par le PSG sur l’ensemble des deux manches (6-5).

Déjà sacré champion de France, le club parisien est également en bonne position pour conserver son titre national. Une dynamique qui renforce un peu plus la candidature de Dembélé, en quête d’un deuxième Ballon d’Or consécutif. Selon les tendances actuelles et les indicateurs des bookmakers, le Français devance plusieurs stars majeures du football européen ainsi que les jeunes phénomènes du moment.

Son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia figure également parmi les principaux prétendants au trophée. En revanche, les chances de Harry Kane ont reculé après l’élimination du Bayern, tandis que Kylian Mbappé reste toujours dans la course malgré une saison plus contrastée avec le Real Madrid.

Les cinq principaux favoris au Ballon d’Or 2026 :

Ousmane Dembélé (PSG) Khvicha Kvaratskhelia (PSG) Harry Kane (Bayern Munich) Lamine Yamal (Barcelone) Kylian Mbappé (Real Madrid)





