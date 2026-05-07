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Argentine : Hantavirus, envoi d’experts à Ushuaïa pour capturer et analyser des rongeurs

Le gouvernement argentin dépêchera prochainement des spécialistes à Ushuaïa, en Terre de Feu, après l’apparition d’un foyer d’hantavirus lié à un navire qui a quitté le port le 1er avril 2026.

Ousmane Traoré Samba
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SANTé
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Virus (Image d'illustration)
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SOMMAIRE

Des équipes de l’Institut Malbrán, l’autorité nationale en maladies infectieuses basée à Buenos Aires, se rendront sur place afin de procéder au piégeage et à l’examen de rongeurs dans les secteurs associés au trajet emprunté par un couple néerlandais décédé, tous deux passagers du MV Hondius, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué daté du 6 mai 2026.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre d’un renforcement de la surveillance épidémiologique décidé par les autorités sanitaires, qui veulent déterminer s’il existe une présence du virus dans l’environnement local.

Le ministère rappelle toutefois que la province de la Terre de Feu n’a signalé aucun cas d’hantavirus depuis l’instauration de la notification obligatoire en 1996, soulignant le caractère exceptionnel de la situation.

Déploiement et objectifs des missions scientifiques

Les techniciens du Malbrán auront pour mission d’identifier et d’analyser des rongeurs capturés dans les zones en lien avec le parcours du navire, afin d’obtenir des preuves virologiques qui permettront d’affiner l’évaluation du risque sanitaire.

Le communiqué ministériel précise que ces opérations font partie d’une réponse coordonnée visant à protéger la population locale tout en éclairant les circonstances entourant les décès des deux passagers.

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