Audrey Lamy revient avec émotion sur son expérience dans Scènes de Ménages

Audrey Lamy revient avec émotion sur son parcours marquant dans la série télévisée Scènes de Ménages, où elle a incarné le rôle de Marion pendant neuf années consécutives. Ce rôle majeur, qui a contribué à son succès, lui a offert une plateforme d’apprentissage considérable et une liberté artistique rare. L’actrice souligne la richesse de cette expérience et les liens forts tissés avec son partenaire à l’écran, Loup-Denis Elion, avant leur retrait conjoint du programme en 2018.

Préparation de l’audio… 0:00 / 0:00 🔊 1x

Durant près d’une décennie, le duo Marion et Cédric a capturé l’attention des téléspectateurs avec des scènes du quotidien mettant en lumière l’humour et la complicité d’un couple atypique. Ce départ, annoncé en 2018, a suscité une vive émotion auprès des fans, qui avaient vu en eux l’un des couples les plus emblématiques de la fiction humoristique française. Audrey Lamy a confié à cette occasion à En aparté qu’elle avait ressenti une profonde tristesse lors de sa séparation avec la série, qu’elle considérait comme une véritable école de la télévision et de l’humour.

L’actrice a explicité cette formation spécifique dans l’univers télévisuel : « Ils m’ont formée. Ils m’ont aidée, c’est une vraie école. Je suis sortie du conservatoire, mais là, j’avais une autre école, l’école de la télé, l’école de l’humour, l’école de déclencher un rire au bout d’une minute. » Elle a aussi précisé que les comédiens participaient activement à l’écriture du scénario et à la construction de leurs personnages, un aspect créatif appréciable qui a renforcé son attachement à la série.

Un apprentissage inoubliable et une liberté artistique

Alors qu’elle fait actuellement la promotion du film Police Flash 80, aux côtés de François Damiens et Thomas Ngijol, Audrey Lamy a partagé son regard sur ses années passées dans Scènes de Ménages lors d’une émission C à vous. Elle y a exprimé avec émotion la richesse de cette aventure professionnelle : « C’est vrai que j’avais tout à faire, tout à découvrir. Ce programme m’a permis de faire mon métier comme j’en avais envie. Il y avait une liberté folle avec la production.»

L’actrice a par ailleurs mis en avant la complicité qui l’a liée avec son partenaire Loup-Denis Elion, avec qui elle a formé un tandem à l’écran pendant dix ans. « On a fait 5600 sketchs de cuisine, salle de bain, télé. C’étaient des années fabuleuses », a-t-elle ajouté, soulignant l’intensité et la régularité du travail effectué.

Cette expérience lui a aussi offert une stabilité rare dans le milieu du spectacle. Audrey Lamy a expliqué que bénéficier d’un poste fixe dans une série lui a donné une sécurité financière précieuse qui lui a permis de faire des choix d’actrice avec plus de maîtrise : « Ça me permettait, vous savez, quand on fait ce métier-là, c’est dur d’avoir un fixe. J’avais quand même un fixe qui me permettait aussi de faire d’autres choix où je faisais attention à ce que l’on me proposait, et c’était extraordinaire. »

Concernant la fin de son engagement dans Scènes de Ménages, elle a reconnu la tristesse liée à une telle décision, mais a également évoqué le caractère volontaire de ce départ : « On était hyper tristes quand la série s’est arrêtée, mais après c’était notre choix. On avait envie de faire autre chose. C’est toujours triste quand les choses s’arrêtent. »