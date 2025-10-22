Ligue des champions: Guardiola encense Nicolas Pépé

Manchester City s’est imposé 2-0 face à Villarreal mardi soir en Ligue des champions, consolidant sa dynamique européenne. Après la rencontre, Pep Guardiola a salué la performance de Nicolas Pépé, qu’il considère toujours comme un joueur « dangereux » dans les trente derniers mètres.

Au terme de la victoire de Manchester City sur la pelouse de Villarreal (2-0), Pep Guardiola a tenu à saluer la prestation de Nicolas Pépé, qu’il considère toujours comme un joueur « dangereux » dans les derniers mètres. Erling Haaland avait ouvert le score dès la 17e minute, avant que Bernardo Silva ne double la mise peu avant la pause, plaçant les Citizens en position confortable.

Mais en seconde période, l’ancien ailier d’Arsenal s’est illustré avec une occasion nette à la 77e minute. Seul au second poteau, Pépé a vu sa volée s’envoler au-dessus de la barre transversale. Une opportunité manquée, mais qui n’a pas empêché Guardiola de louer son talent.

Interrogé en conférence de presse au stade de la Cerámica, le technicien catalan n’a pas tari d’éloges :

« C’est un très bon joueur. Je me souviens bien de lui à Arsenal. Je suis content de le voir ici, à Villarreal. » Et Guardiola d’ajouter : « Si Arsenal avait déboursé une telle somme à l’époque, c’est parce qu’il en valait la peine. Il est très dangereux dans le dernier tiers du terrain, en un contre un. Jeremy [Doku] et Bernardo [Silva] ont dû faire un gros travail défensif pour le contenir. »

Transféré à Villarreal après une période en demi-teinte en Angleterre, Nicolas Pépé semble avoir retrouvé des couleurs en Liga. Élu joueur du mois d’août, l’Ivoirien contribue activement à la bonne forme du Sous-Marin jaune, actuellement troisième du championnat espagnol.