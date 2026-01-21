Ligue des champions: deux équipes déjà éliminées de la compétition

Battus mardi soir par l’Ajax et le Club Bruges, Villarreal et Kairat Almaty sont les deux premiers clubs à quitter officiellement la Ligue des champions cette saison, plombés par un bilan insuffisant après sept journées.

Les premières décisions sont tombées en Ligue des champions. Mardi soir, Villarreal et Kairat Almaty sont devenus les deux premiers clubs officiellement éliminés de la compétition cette saison. Englués aux 35e et 36e places du classement général, les deux formations ont vu leurs derniers espoirs s’envoler après de nouvelles défaites. Villarreal s’est incliné 2-1 face à l’Ajax, tandis que Kairat Almaty a lourdement chuté sur la pelouse du Club Bruges (4-1).

Après sept rencontres disputées, les deux équipes n’ont récolté qu’un seul point chacune, un bilan insuffisant pour rester en course dans ce nouveau format élargi de la Ligue des champions. Pour rappel, sur les 36 clubs engagés, seuls les 24 premiers accèdent à la phase à élimination directe. Les huit mieux classés se qualifient directement pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par des barrages.



