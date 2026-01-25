Ligue des Champions CAF J3 : FC Lupopo se relance en battant le MC Alger

Le FC Lupopo s’est imposé 1-0 face au MC Alger à Lubumbashi, dans les toutes dernières minutes de la rencontre comptant pour la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Le but décisif est intervenu sur penalty après une faute en temps additionnel, transformée par Michael Kimputu, offrant ainsi aux Congolais une victoire qui relance leurs espoirs de qualification pour les 8es de finale.

Le match, longtemps resté équilibré, a globalement tourné en faveur des locaux qui ont montré une plus grande volonté offensive. Le FC Lupopo s’est créé plusieurs occasions mais a peiné à les convertir, manquant de précision dans le dernier geste. Le MC Alger, de son côté, a fait preuve de solidité défensive, parvenant à contenir les assauts congolais et maintenant le score vierge jusqu’aux instants finaux.

Tout s’est finalement joué dans le temps additionnel : le défenseur algérien Ghezala a commis une faute sur l’attaquant congolais Enock Molia, entré en cours de jeu, et l’arbitre a accordé un penalty. Michael Kimputu a pris ses responsabilités et a transformé sans trembler, offrant la victoire au FC Lupopo sur le score étriqué de 1-0.

Conséquences immédiates et situation au sein du groupe C

Avec ce succès, le FC Lupopo grimpe à la troisième place du groupe C avec 4 points après trois journées. Le MC Alger, battu à Lubumbashi, occupe désormais la dernière position du groupe avec seulement 1 point au compteur. Cette victoire constitue un tournant pour les Congolais qui se relancent officiellement dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition continentale.

Le match a été marqué par une domination territoriale intermittente des locaux, sans que celle-ci ne se traduise immédiatement au tableau d’affichage. Les dernières minutes ont donc pris une importance cruciale : l’intervention défensive de Ghezala dans la surface, sanctionnée d’un penalty, a mis fin à l’incertitude et permis au FC Lupopo d’empocher trois points décisifs.

La réussite sur penalty de Michael Kimputu offre au club de Lubumbashi une victoire précieuse, obtenue dans un contexte où les occasions nettes se faisaient rares. Pour le MC Alger, la rencontre laisse un bilan mitigé : une prestation défensive qui a tenu la route jusqu’à la fin mais insuffisante face à l’efficacité sur coup de pied arrêté des Congolais.

Au terme de cette troisième journée, le classement du groupe C reflète une lutte serrée pour les places qualificatives, et la victoire du FC Lupopo fait basculer la dynamique du groupe en faveur des hôtes du jour. Les résultats de cette rencontre modifient la donne au sein du groupe et remettent les Congolais en course pour la suite de la compétition.