OL-Fenerbahçe : Lyon éliminé en barrages de la Ligue des champions et reversé en Ligue Europa

Battu 2-1 mercredi par Fenerbahçe au Groupama Stadium, l'OL a quitté les barrages de la Ligue des champions sur un score cumulé de 3-2 et disputera désormais la phase de ligue de la Ligue Europa.

Lyon a été éliminé mercredi 26 août aux portes de la phase de ligue de la Ligue des champions après sa défaite 2-1 contre Fenerbahçe au Groupama Stadium. Le nul 1-1 concédé à l’aller à Istanbul a laissé le club turc s’imposer 3-2 sur l’ensemble des deux matches.

Le barrage retour a basculé avant la pause. Vedat Muriqi a ouvert le score à la 24e minute, puis Archie Brown a doublé la mise quatre minutes plus tard, obligeant l’OL à courir après deux buts pour renverser la qualification à domicile.

Lyon a relancé le suspense après le repos grâce à la réduction du score de Malick Fofana à la 61e minute. Deux égalisations lyonnaises ont ensuite été annulées, l’une pour hors-jeu et l’autre pour une faute, ce qui a empêché le club français de revenir à hauteur.

Ce scénario a confirmé l’avantage pris par Fenerbahçe sur l’ensemble de la double confrontation. Le match aller, disputé le 18 août 2026 à Istanbul, s’était terminé sur un score de 1-1 avant le retour décisif au Groupama Stadium.

Fenerbahçe rejoint ainsi la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027. Lyon poursuivra pour sa part sa campagne européenne en phase de ligue de la Ligue Europa.