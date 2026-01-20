Ligue des champions: Arsenal privé de trois joueurs avant le choc Arsenal – Inter

En déplacement à Milan mardi soir, Arsenal devra composer sans Piero Hincapié, Riccardo Calafiori et Max Dowman, absents du groupe retenu par Mikel Arteta pour ce rendez-vous européen.

À la veille du déplacement d’Arsenal sur la pelouse de l’Inter Milan en Ligue des champions, Mikel Arteta a fait le point sur l’état de son effectif. Le technicien espagnol devra composer sans trois éléments, absents du groupe retenu pour ce choc européen. Piero Hincapié, Riccardo Calafiori et Max Dowman n’ont pas pris part au voyage en Italie et sont d’ores et déjà forfaits pour la rencontre de mardi soir. Un coup dur pour les Gunners, qui se présentent à San Siro avec un effectif amoindri.

En revanche, Arteta a rassuré concernant Kai Havertz et Christian Mosquera. Les deux joueurs sont opérationnels et aptes à tenir leur place face aux Nerazzurri. « Non, c’est tout », a simplement répondu l’entraîneur londonien, interrogé sur d’éventuelles autres indisponibilités. Pour rappel, l’Inter Milan avait mis fin la saison passée à la série d’invincibilité d’Arsenal en Ligue des champions, s’imposant sur un penalty d’Hakan Çalhanoğlu. Un souvenir encore frais que les Gunners tenteront d’effacer mardi soir.



