Ligue 1 Sénégal J12 : Casa Sports corrige Sonacos, Gorée tenu en échec par Ouakam

La 12e journée de la Ligue 1 sénégalaise a offert une affiche dominée par la rareté des buts et l’intensité défensive : Casa Sports s’est imposé largement 3-0 face à l’ASC Sonacos, tandis que le leader Gorée a été freiné par Ouakam (0-0), et plusieurs rencontres se sont soldées par des nuls sans but. Cette journée, marquée par des matches serrés et quelques tournants décisifs, confirme la densité de la lutte en tête du championnat.

Sur les pelouses, les oppositions ont souvent penché en faveur des défenses. Le choc entre Gorée, actuel leader, et Ouakam s’est terminé sur un score de 0-0, les deux équipes se neutralisant dans un match tendu où les occasions franches ont été rares. De la même manière, Mbour et Dakar Sacré-Cœur n’ont pas réussi à se départager, tandis que TFC et Wally Daan sont restés muets, témoignant d’une journée où la prudence prime sur l’audace offensive.

Le déplacement du Jaraaf à domicile face à Pikine s’est avéré coûteux pour les locaux : les visiteurs ont ouvert le score très tôt, à la 3e minute, et Jaraaf n’a pas réussi à inverser la tendance, laissant filer des points précieux à domicile. En parallèle, Génération Foot a décroché un succès important en s’imposant à Cambérène sur le score de 2-1, confirmation de sa capacité à prendre des résultats à l’extérieur.

Casa Sports domine, autres résultats marqués par la densité défensive

La performance la plus nette de la journée est à mettre au crédit de Casa Sports. Le club a livré une prestation aboutie face à l’ASC Sonacos et a remporté le match 3-0, enregistrant une victoire nette qui illustre ses ambitions dans un championnat serré. Cette victoire offre à Casa Sports une avancée significative au classement et un message clair quant à ses prétentions, sans pour autant bouleverser la hiérarchie tant les écarts restent faibles.

En Guédiawaye, la rencontre a tourné à l’avantage de l’AJEL de Rufisque qui a réussi un hold-up parfait en s’imposant 1-0. La formation locale, réduite à dix joueurs à l’heure de jeu, n’a pas tenu face à la supériorité numérique de son adversaire, ce qui a permis à AJEL de repartir avec les trois points.

Le bilan de cette 12e journée met en évidence une tendance : peu de buts mais beaucoup d’engagement. Les nuls 0-0 se sont multipliés, traduisant des affrontements serrés où la maîtrise défensive a souvent pris le pas sur l’audace offensive. Seules quelques équipes ont su saisir leurs opportunités, à l’image de Casa Sports et de Génération Foot, qui ont converti leurs occasions pour décrocher des victoires déterminantes.

Au fil des rencontres, les équipes vont devoir jongler entre solidité défensive et efficacité offensive pour espérer décrocher des résultats constants. La tension reste palpable dans la course au classement, chaque point pris ou laissé pouvant peser lourd au fil des prochaines journées.