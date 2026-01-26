Ligue 1 : l’OM prolonge Tadjidine Mmadi

L’Olympique de Marseille a officialisé ce lundi la prolongation du contrat de l’attaquant Tadjidine Mmadi, 18 ans, le liant au club phocéen jusqu’en 2029. Formé au sein du centre de formation marseillais après son arrivée en 2019-2020 depuis le club partenaire FC Loisirs Malpassé, le jeune joueur a signé son premier contrat professionnel en mars dernier et a depuis intégré le groupe professionnel à plusieurs reprises.

Le club, actuellement troisième de Ligue 1, a publié un communiqué précisant la durée de l’engagement du joueur. Mmadi, qui évolue au poste d’attaquant, figure parmi les jeunes issus de la formation mis en avant par l’Olympique de Marseille cette saison.

Sur le plan sportif, le parcours du natif venu du partenariat avec le FC Loisirs Malpassé comprend notamment une victoire en Coupe Gambardella. Lors de cette compétition, l’équipe des jeunes de l’OM s’est imposée 4-1 face à l’AS Nancy Lorraine, un succès auquel Mmadi a contribué au cours de la saison concernée.

Parcours et premières apparitions en équipe première

Tadjidine Mmadi a rejoint l’académie phocéenne lors de l’exercice 2019-2020 en provenance du FC Loisirs Malpassé, club partenaire. Après plusieurs années en formation, il a signé son premier contrat professionnel en mars, puis a vu son bail prolongé jusqu’en 2029, formalité confirmée par le club ce lundi.

Au cours de la première partie de la saison en cours, Mmadi a été aligné à quatre reprises avec l’équipe professionnelle. Il a inscrit un but officiel pour l’OM lors des 32es de finale de la Coupe de France, contre Bourg-en-Bresse, compétition au cours de laquelle il a trouvé le chemin des filets.

Dans son communiqué, l’Olympique de Marseille a commenté la signature en ces termes : « Sérieux, appliqué et impliqué, il est récompensé de ses efforts avec une prolongation de contrat qui le lie avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029. Cette prolongation vient renforcer le projet du club et sa volonté d’intégrer de plus en plus souvent les jeunes joueurs issus de la formation à l’équipe première. »

Le nouveau contrat de Mmadi prolonge donc son engagement avec le club phocéen, qui met en avant la progression de ses éléments formés en interne et leur intégration au sein du groupe professionnel.