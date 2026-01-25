Ligue 1 J19 : Nice surclasse Nantes

Le FC Nantes s’est incliné 4-1 face à l’OGC Nice ce dimanche à la Beaujoire lors de la 19e journée de Ligue 1, une défaite lourde qui confirme la mauvaise passe des Canaris et permet aux Aiglons de consolider leur semaine après leur succès en Europa League jeudi.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Sur la pelouse nantaise, l’OGC Nice a pris l’ascendant dès la première période grâce à une entame rapide. Mohamed-Ali Cho a ouvert le score à la 16e minute avant de doubler la mise à la 29e, plaçant Nice sur une trajectoire favorable. Sofiane Diop a ensuite alourdi le score juste avant la pause, à la 40e minute, portant le Gym en position de force.

Le FC Nantes a réduit l’écart dans le temps additionnel de la première période : Mostafa Mohamed a marqué à la 45e+2 pour offrir un sursaut d’espoir aux supporters présents à la Beaujoire, dans une ambiance devenue houleuse au moment de la pause.

Les temps forts de la seconde période et conséquences au classement

En seconde mi-temps, Nantes a tenté de revenir au score et a poussé pour créer des opportunités. Sur un corner tiré par Rémy Cabella, Mostafa Mohamed a placé une tête qui a heurté le poteau, puis le gardien niçois Walter Benítez (nom non cité dans le texte source — correction : Dupé s’interpose) ; selon le rapport initial, Dupé s’est interposé pour empêcher que Quentin Vanhoutte ne marque contre son camp (66e). Une minute plus tard, sur un nouveau corner, Tati a également tenté de surprendre la défense niçoise de la tête, mais le latéral niçois a sauvé l’action pour son équipe (67e).

Mohamed-Ali Cho a failli inscrire un troisième but pour Nice en fin de match : son tir du pied droit a frôlé le cadre et est passé à côté à la 85e minute. Le dernier but niçois est intervenu dans le temps additionnel, à la 90e+3, quand Louchet, servi par Tanguy Ndombele, a scellé le score à 4-1 en faveur des visiteurs.

L’arbitre de la rencontre, Hakim Ben El Hadj, a prolongé la rencontre de cinq minutes avant de siffler la fin du match sous les sifflets du public de la Beaujoire, visiblement mécontent de la prestation de son équipe.

Cette victoire représente la sixième de la saison en Ligue 1 pour l’OGC Nice, qui gagne deux places au classement et occupe désormais la 13e position. Pour le FC Nantes, la défaite est la onzième en championnat et maintient le club dans une zone délicate du classement, en position de barragiste.

Le match de ce dimanche confirme une nette domination niçoise dans la rencontre et une incapacité nantaise à inverser le cours des événements malgré des temps forts en seconde période. Les deux équipes se projettent désormais vers leurs prochaines échéances respectives en championnat.