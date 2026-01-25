Ligue 1 J19 : Cho (Nice) et Sissoko (Nantes) réagissent à la mi-temps de Nantes-Nice

Nice mène 3-1 à la pause contre Nantes à la Beaujoire lors de la 19e journée de Ligue 1. Après 45 minutes, l’OGC Nice a creusé l’écart grâce à un doublé de Mohamed-Ali Cho et à un but de Sofiane Diop, Nantes ayant réduit la marque en fin de première période par Mustafa Mohamed. Les réactions des protagonistes ont été recueillies à la mi-temps par les diffuseurs.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Mohamed-Ali Cho, auteur de deux réalisations qui ont permis aux Aiglons de prendre l’avantage, s’est montré satisfait de la prestation niçoise en première période. L’attaquant a souligné la cohérence de son équipe dans le projet de jeu, en rappelant l’importance d’un jeu direct adapté aux caractéristiques du collectif. Cho a également déploré le but concédé dans le temps additionnel, mais a insisté sur le fait que l’équipe était globalement contente de l’avance acquise avant la pause et déterminée à maintenir la pression offensivement pour multiplier les situations dangereuses.

Du côté nantais, le milieu Ibrahima Sissoko a pointé les défaillances défensives qui ont permis à Nice de prendre le large. Selon lui, des espaces ont été laissés et exploités par l’adversaire, et des erreurs individuelles ont aussi pesé sur le déroulé de la première période. Sissoko a rappelé qu’il restait une mi-temps entière pour tenter de renverser la situation — deux buts à remonter — et a appelé ses coéquipiers à hausser le niveau de jeu pour espérer une réaction en seconde période.

Reprises et perspectives à la reprise

À la reprise, les enseignements de ces premières 45 minutes devraient guider les consignes des entraîneurs. Nice s’appuie pour le moment sur l’efficacité de ses attaquants, tandis que Nantes devra resserrer l’organisation défensive et limiter les espaces laissés aux joueurs adverses si le club veut inverser la tendance. La mi-temps intervient avec une physionomie claire du match : des Aiglons qui ont su concrétiser leurs chances et des Canaris qui ont essayé de revenir avant la pause.

Les réactions à la mi-temps, rapportées par les chaînes de diffusion, mettent en lumière les sujets prioritaires pour chaque camp. Pour Nice, il s’agit de conserver le tempo et de continuer à créer des opportunités ; pour Nantes, l’urgence est de corriger les erreurs individuelles et collectives identifiées par Sissoko afin de poser davantage de problèmes à la défense adverse lors des 45 dernières minutes.

Ce coup d’envoi de la deuxième période déterminera si les Canaris parviendront à répondre à l’offensive niçoise ou si l’OGC Nice confirmera sa supériorité affichée en première mi-temps. L’article original relatant ces éléments est paru sur AfricaFootUnited et reprend les déclarations des joueurs recueillies par les diffuseurs présents.