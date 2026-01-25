Ligue 1 : Amine Gouiri double pour l’OM contre Lens

Amine Gouiri a signé un doublé et porté l’Olympique de Marseille vers une victoire nette contre le RC Lens (3-1), mercredi lors de la 19e journée de Ligue 1, confirmant sa forme étincelante cette saison avec l’OM.

Dès l’entame de la rencontre, l’attaquant international algérien a mis les siens sur une trajectoire favorable en ouvrant le score à la 3e minute. Ce but précoce a immédiatement mis la défense lensoise sous pression et donné le ton à une domination marseillaise que les statistiques individuelles de Gouiri sont venues illustrer.

Très en vue tout au long de la partie, Gouiri a de nouveau trouvé le chemin des filets à la 75e minute, inscrivant le second but qui a largement contribué à sceller le sort du match. Sa sortie à la 80e minute, remplacé par Pierre-Emerick Aubameyang, a été saluée par des applaudissements du public présent au stade.

Une influence décisive pour l’OM

La prestation de Gouiri face à Lens confirme son rôle majeur au sein du dispositif marseillais. En 27 rencontres toutes compétitions confondues depuis son arrivée à l’OM, l’attaquant de 25 ans totalise 18 buts et 6 passes décisives. Ces chiffres attestent de sa contribution offensive régulière et de son efficacité devant le but.

Sur ce match précis, son premier but très tôt dans la partie a modifié les enjeux tactiques et permis à l’équipe de gérer la rencontre avec davantage de confort. Son second but, inscrit en fin de partie, a permis d’éloigner définitivement toute possibilité de retour lensoise et d’assurer les trois points pour Marseille.

Statut et importance pour les Bleus et les Fennecs

Au-delà de ses performances en club, la forme actuelle de Gouiri renforce son profil d’attaquant clé tant pour l’OM que pour la sélection algérienne, les « Fenecs ». Ses statistiques estivées au cours de la saison montrent une constance dans la finition et une capacité à se rendre décisif dans les moments importants.

Remplacé à la 80e minute par Pierre-Emerick Aubameyang, son départ du terrain s’est déroulé sous les applaudissements, marque de la reconnaissance du public pour une prestation complète et déterminante. L’impact immédiat de ses buts face à Lens illustre le rôle offensif qui lui est confié par le staff marseillais.

Cette victoire 3-1 à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1 vient renforcer la dynamique de l’OM et met en lumière la contribution importante d’Amine Gouiri dans la réussite actuelle du club sur la scène nationale.