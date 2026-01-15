Liga: Jürgen Klopp, la piste inattendue du Real Madrid

Libéré de ses fonctions d’entraîneur depuis son départ de Liverpool, Jürgen Klopp étudierait sérieusement la possibilité de relever un nouveau défi de prestige en rejoignant le Real Madrid dès l’été prochain.

L’ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, pourrait créer la surprise en effectuant son grand retour sur un banc de touche, et pas n’importe lequel. Selon Plettigoal, le technicien allemand étudierait sérieusement la possibilité de rejoindre le Real Madrid dès l’été prochain.

Depuis son départ d’Anfield, Klopp occupe le poste de directeur du football au sein du groupe Red Bull. Un rôle stratégique qui ne semblait pas l’orienter vers un retour immédiat comme entraîneur principal. Mais deux projets d’exception seraient susceptibles de le faire changer d’avis : le Real Madrid et la sélection allemande.

Du côté de la Maison Blanche, la situation est ouverte depuis le limogeage de Xabi Alonso, décidé lundi dernier après la défaite (3-2) concédée face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne. En attendant, Álvaro Arbeloa assure l’intérim sur le banc madrilène. L’arrivée éventuelle de Klopp représenterait un véritable coup de tonnerre en Liga et marquerait un nouveau tournant dans la stratégie sportive du Real Madrid.





