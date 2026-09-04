Liga : Le Real Madrid de José Mourinho défie le Real Betis à La Cartuja

En déplacement en Andalousie pour la quatrième journée de championnat, les Merengues visent un quatrième succès consécutif grâce à une équipe résolument portée vers l'attaque.

Le Real Betis et le Real Madrid s’affrontent ce vendredi 4 septembre 2026 sur la pelouse du stade de La Cartuja, à l’occasion de la 4e journée de Liga. Cette affiche oppose deux formations majeures du football espagnol dans l’enceinte sévillane, retenue pour accueillir cette confrontation attendue du championnat ibérique.

Pour ce déplacement en Andalousie, l’entraîneur madrilène José Mourinho a dévoilé un onze de départ résolument offensif. Le technicien portugais a choisi d’articuler son secteur d’attaque autour de l’international français Kylian Mbappé en pointe, directement soutenu par une ligne créative de premier plan formée par Vinicius Jr, Jude Bellingham et le jeune talent turc Arda Güler.

La composition du Real Madrid fait également la part belle à la solidité dans les lignes arrières, avec la présence incontournable de Thibaut Courtois dans les cages. Devant le portier belge, une défense à quatre prend place avec Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen et Marc Cucurella, protégée dans l’entrejeu par l’abattage d’Eduardo Camavinga et de Federico Valverde.

Face à cette armada, le Real Betis compte défendre chèrement ses chances sur sa pelouse devant ses supporters. La formation verdiblanca aligne notamment Álvaro Vallés, Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García, Marc Roca, Antony, Isco, Pablo Fornals ainsi que l’avant-centre colombien Cucho Hernández pour mener la vie dure à l’arrière-garde madrilène.

Un sans-faute en jeu pour les Madrilènes

Les hommes de la Maison Blanche débarquent en terre sévillane avec une confiance maximale pour tenter d’enchaîner une nouvelle performance de choix. Le Real Madrid se présente en effet à Séville fort d’un bilan parfait de trois victoires lors des trois premières journées de la saison de championnat, occupant ainsi les avant-postes de la compétition nationale.