«L’idée de revenir à Liverpool me fait peur», Salah sur la mort de Diogo Jota

Coéquipier de Diogo Jota à Liverpool, Mohamed Salah a également réagi au décès du joueurs portugais dans un accident de la route. Et l’international égyptien a rendu un bel hommage à l’illustre disparu.

Profondément touché par la disparition tragique de Diogo Jota, Mohamed Salah a exprimé son émotion dans un message publié ce vendredi. L’attaquant égyptien de Liverpool a confié qu’il redoutait désormais le retour au club après la trêve estivale, tant le choc est grand.

« Je suis vraiment sans voix, a écrit Salah. Jusqu’à hier, je n’aurais jamais pensé qu’il puisse exister quelque chose qui me ferait peur à l’idée de revenir à Liverpool après les vacances. Les coéquipiers vont et viennent, mais pas comme ça. »

Diogo Jota, 28 ans, a perdu la vie jeudi dans un accident de voiture survenu alors qu’il se rendait au Royaume-Uni. Le véhicule a pris feu, causant également la mort de son jeune frère, André Silva.

« Ça va être extrêmement difficile d’accepter que Diogo ne soit plus là à notre retour. Mes pensées vont à sa femme, à ses enfants, et bien sûr à ses parents, qui ont perdu leurs deux fils en une nuit. Les proches de Diogo et d’André ont besoin de tout le soutien possible. Ils ne seront jamais oubliés », a poursuivi Salah.

Arrivé en provenance de Wolverhampton en 2020, Diogo Jota avait rapidement trouvé sa place au sein de l’attaque des Reds. Avec Salah, il a notamment contribué aux succès du club : un titre de Premier League, une FA Cup, une EFL Cup, et une finale de Ligue des champions disputée en 2022.