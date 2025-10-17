Liban : la justice ordonne la libération de Hannibal Kadhafi après dix ans sans procès

En Brève

La justice libanaise a ordonné, vendredi 17 octobre, la libération de Hannibal Kadhafi, fils de l’ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, détenu depuis dix ans, sous caution de 11 millions de dollars, a déclaré un responsable judiciaire libanais. La défense d’Hannibal Kadhafi annonce qu’elle va contester cette caution. Outre le versement de la somme, une interdiction de voyage lui a été imposée, selon la même source. Arrêté en décembre 2015 et détenu sans jugement, Hannibal Kadhafi — dont l’épouse est libanaise — est visé par les autorités libanaises qui recherchent des informations sur la disparition du leader chiite libanais Moussa Sadr en Libye en 1978, sous le régime de son père.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ