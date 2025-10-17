En Brève
Liban : la justice ordonne la libération de Hannibal Kadhafi après dix ans sans procès
1 min de lecture
La justice libanaise a ordonné, vendredi 17 octobre, la libération de Hannibal Kadhafi, fils de l’ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, détenu depuis dix ans, sous caution de 11 millions de dollars, a déclaré un responsable judiciaire libanais. La défense d’Hannibal Kadhafi annonce qu’elle va contester cette caution. Outre le versement de la somme, une interdiction de voyage lui a été imposée, selon la même source. Arrêté en décembre 2015 et détenu sans jugement, Hannibal Kadhafi — dont l’épouse est libanaise — est visé par les autorités libanaises qui recherchent des informations sur la disparition du leader chiite libanais Moussa Sadr en Libye en 1978, sous le régime de son père.