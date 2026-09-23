Lewis Hamilton dévoile ses rendez-vous avec Kim Kardashian

Confirmé depuis avril, le couple montre désormais plusieurs escapades privées, de Paris à Los Angeles.

Lewis Hamilton a offert un aperçu très concret de sa relation avec Kim Kardashian. Dans un carrousel publié mardi 22 septembre, le pilote a réuni balade à vélo, cinéma en plein air et croisière au champagne sur la Seine.

La première image montre le couple en pleine sortie à vélo. Une autre les présente avant une soirée, Kim Kardashian vêtue d’une longue robe dorée et Lewis Hamilton d’un ensemble sombre. Le Britannique a simplement accompagné la série de la formule « un peu de ceci, un peu de cela ».

Le décor le plus élaboré est celui d’un cinéma privé installé en extérieur. Des plateaux en rotin, un chariot de desserts et un grand écran composent la mise en scène photographiée par le pilote.

Hamilton a également partagé une sortie sur la Seine avec du champagne et la tour Eiffel au coucher du soleil. Le carrousel se termine au Lucas Museum of Narrative Art, où le couple avait assisté à la soirée d’ouverture le 19 septembre.

Le couple avait officialisé sa relation en avril 2026, deux mois après avoir été aperçu lors d’une rencontre à Paris. Les deux personnalités se connaissaient déjà depuis plus de dix ans.