Accueil En Brève L’Espagne félicite Nasry Asfura, président élu du Honduras

L’Espagne félicite Nasry Asfura, président élu du Honduras

Le gouvernement espagnol du socialiste Pedro Sánchez a félicité mercredi Nasry Asfura, déclaré vainqueur de l’élection présidentielle au Honduras et soutenu par le président américain Donald Trump. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a exprimé ses félicitations au nouveau président hondurien et réaffirmé la pleine disponibilité de l’Espagne à poursuivre sa coopération avec le peuple et les autorités du Honduras.