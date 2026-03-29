Lesotho vs Seychelles en direct : chaînes et streaming

Le Lesotho reçoit les Seychelles ce dimanche pour la manche retour des préliminaires de la CAN 2027, un duel à forts enjeux après un 0-0 lors de la première confrontation.

La partie démarrera à 15h00 GMT et se déroulera au Toyota Stadium de Bloemfontein, en Afrique du Sud.

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de football : à l’heure actuelle, aucune chaîne de télévision ni plateforme officielle n’a annoncé la diffusion en direct de cette rencontre, d’après les sources consultées.

Cette absence de couverture télévisée n’est pas exceptionnelle à ce stade des éliminatoires, où les tours préliminaires bénéficient souvent d’une visibilité réduite dans les grilles de programmation.

Pour autant, il est possible de suivre l’évolution du score et les temps forts via des sites spécialisés qui proposent des comptes rendus en direct, des statistiques et des notifications en temps réel.

Ces services permettent aux supporters de rester informés minute par minute et d’être tenus au courant des actions clés, malgré l’absence de diffusion audiovisuelle officielle.