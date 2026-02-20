Les Traîtres 2026 : Emmanuel Petit, champion du monde 98, rejoint le casting

M6 confirme le retour de « Les Traîtres » pour une sixième saison : la chaîne a convoqué la presse pour annoncer le lancement imminent de la nouvelle édition, tournée à l’automne dernier et présentée sous le titre Le traître maudit. La promotion inclut une photo officielle dévoilant un casting dit XXL et une mécanique inédite dont la chaîne n’a pas encore précisé les détails.

Plusieurs noms avaient fuité dans les mois précédant l’annonce officielle. Parmi eux figuraient notamment Sophie Davant et Isabelle Morini-Bosc, cette dernière ayant confirmé sa participation sur le plateau de TBT9 sans préciser les autres candidats. Les révélations partielles ont alimenté les spéculations jusqu’à la publication de la photo promotionnelle par M6.

La chaîne indique avoir publié la photo présentant les 22 participants et a publié la liste des principaux candidats visibles sur ce visuel. Sont ainsi mentionnés des personnalités du spectacle, des médias et des arts, parmi lesquelles : Nicole Ferroni, Major Mouvement, Sophie Davant, Christian Millette, Ginger Bitch, Donovan, Issa Doumbia, Axel Huet, Armelle, Arié Elmaleh, Adriana Karembeu, Victoria Abril, André Bouchet, Sundy Jules, Fatou Kaba, Sarah Saldmann, Juste Zoé, Maud Ankaoua, Richard Orlinski et Cindy Pouymerol. La liste complète affichée par M6 comporte 22 noms.

Un ancien champion du monde intégré au casting et une règle inédite

Parmi les candidats révélés par M6 figure Emmanuel Petit, champion du monde 1998. La chaîne souligne ainsi la présence d’un profil issu du monde du football dans cette édition 2026. L’ancien international avait été approché l’an dernier par TF1 pour intégrer Danse avec les stars, une proposition qui n’avait finalement pas abouti : TF1 avait alors choisi Adil Rami pour le programme de divertissement, Adil Rami ayant, pour sa part, participé à Les Traîtres la saison précédente.

M6 annonce également l’introduction d’une « mécanique inédite » dans le format, désignée sous le nom de Traître maudit. La chaîne n’a, à ce stade, pas précisé la nature précise de cette nouvelle règle ni son impact sur le déroulé du jeu. Aucun élément complémentaire sur le fonctionnement opérationnel de cette nouveauté n’a été fourni par le diffuseur.

La saison 5, évoquée dans les communiqués de presse et articles récents, avait déjà récompensé des participants célébrités pour des associations caritatives : l’an dernier, Christine Bravo, Marlène Schiappa et Théo Fernandez figuraient parmi les lauréats, chacun ayant obtenu la somme de 12 833 euros pour l’association qu’il représentait. Sur le point financier et associatif, M6 conserve la modalité de remise de gains au profit d’associations, sans avoir annoncé de modification pour la saison à venir.

La chaîne se contente, pour l’instant, d’afficher le visuel promotionnel et la liste des participants annoncés, en précisant le titre de la saison et la présence d’Emmanuel Petit parmi les concurrents. Aucune autre information officielle sur le calendrier de diffusion, le lieu précis du tournage ou le déroulement détaillé de la nouvelle mécanique n’a été communiquée par M6.