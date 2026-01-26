Les pays champions de la Coupe d’Afrique des Nations

Le Sénégal, vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations face au pays hôte, le Maroc, s’installe désormais parmi les nations les plus titrées du continent. Ce succès remet en lumière le palmarès historique de la compétition et repositionne les Lions de la Teranga dans un classement dominé par l’Égypte, qui reste la nation la plus couronnée de l’histoire du tournoi.

L’Égypte conserve la première place du classement des nations ayant remporté la CAN, avec sept trophées inscrits à son actif. Les Pharaons se sont imposés lors des éditions de 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010. Leur série de trois titres consécutifs entre 2006 et 2010 constitue un jalon marquant dans l’histoire de la compétition, soulignant une période de domination incontestée.

Outre ces succès, l’Égypte a été finaliste à deux autres reprises ces dernières années, s’inclinant face au Cameroun en 2017 et face au Sénégal en 2021, illustrant la constance de sa présence au plus haut niveau du football africain.

Ordre des nations selon le nombre de titres

Le Cameroun se positionne en deuxième place du classement avec cinq titres remportés lors des éditions de 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017. Les Lions Indomptables figurent parmi les forces majeures du continent depuis plusieurs décennies.

Le Ghana occupe la troisième place avec quatre trophées, obtenus en 1963, 1965, 1978 et 1982. Le pays a marqué l’histoire africaine par ses performances soutenues, particulièrement lors des décennies passées.

La Côte d’Ivoire et le Nigeria partagent la quatrième place, chacun ayant soulevé le trophée à trois reprises. La Côte d’Ivoire a triomphé en 1992, 2015 et 2023, tandis que le Nigeria a remporté la compétition en 1980, 1994 et 2013.

Le Sénégal, désormais double vainqueur de la CAN, compte deux titres obtenus en 2021 et 2025. L’équipe dirigée par les Lions de la Teranga rejoint ainsi le peloton des pays ayant remporté le tournoi à plusieurs reprises, au même niveau que l’Algérie et la RD Congo/Zaïre.

L’Algérie a remporté la compétition à deux reprises, en 1990 et 2019, tandis que la RD Congo (anciennement Zaïre) détient également deux titres, acquis en 1968 et 1974.

Plusieurs autres nations ont inscrit leur nom au palmarès à une seule reprise : la Zambie en 2012, la Tunisie en 2004, l’Afrique du Sud en 1996, le Maroc en 1976, le Congo-Brazzaville en 1972, le Soudan en 1970 et l’Éthiopie en 1962.

Ce classement rappelle la diversité des vainqueurs au fil des décennies, avec des périodes de domination marquées pour certains pays et des victoires isolées pour d’autres. Le palmarès présenté ci-dessus reprend les titres et les années exactes des nations qui ont soulevé la Coupe d’Afrique des Nations, dans l’ordre décroissant du nombre de trophées remportés.