Les États-Unis en route vers une paralysie budgétaire, estime le vice-président J.D. Vance

En Brève

Le vice‑président américain J.D. Vance a déclaré lundi 29 septembre que les États‑Unis allaient vers une paralysie de l’État fédéral, après l’échec des négociations avec l’opposition démocrate et alors que la date limite de mardi soir approchait. À l’issue d’une rencontre à la Maison‑Blanche entre Donald Trump et les chefs démocrates du Congrès, il a accusé ces derniers de mettre « un pistolet sur la tempe des Américains » avec leurs demandes pour éviter un « shutdown ».