Les États-Unis défendront chaque centimètre de l’Otan, dit leur ambassadeur à l’ONU

Le nouvel ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, Mike Waltz, a assuré lundi, lors d’un Conseil de sécurité consacré à l’incursion d’avions russes au‑dessus de l’Estonie, que son pays et ses alliés défendraient « chaque centimètre du territoire de l’Otan », ajoutant que « la Russie doit de toute urgence mettre un terme à ce comportement dangereux ». Il s’agit de la troisième accusation en dix jours contre la Russie pour violation de l’espace aérien d’un pays de l’OTAN, après des vols de drones signalés au‑dessus de la Pologne et de la Roumanie.