Les Démocrates: la désignation de Yayi à la tête du parti est une erreur selon Basile Ahossi

Au sein du parti Les Démocrates, la démission de Thomas Boni Yayi continue de provoquer des réactions. Le député Basile Ahossi s’est montré particulièrement critique à l’égard de la gestion de l’ancien chef de l’État à la tête de la formation politique.



Le député Basile Ahossi a vivement critiqué la gestion du parti Les Démocrates par son président démissionnaire, Thomas Boni Yayi. Selon lui, la conduite du parti sous la direction de l’ancien chef de l’État a contribué à affaiblir la formation politique et à créer de profondes tensions internes. Il aurait souhaité qu’il maintienne son poste de président d’honneur.



L’élu estime notamment que les relations personnelles entre Boni Yayi et le président Patrice Talon ont pesé sur le fonctionnement du parti. D’après lui, les rivalités entre ces deux personnalités ont fini par paralyser certaines activités et ont nui à la dynamique politique de la formation d’opposition.



Basile Ahossi considère que la situation actuelle des Démocrates trouve en partie son origine dans cette gestion contestée. Il appelle ainsi à une réflexion interne afin de redéfinir les orientations du parti et d’engager une véritable restructuration.



Ces critiques interviennent dans un contexte de crise au sein de la formation politique. Fondé par Thomas Boni Yayi après la perte du parti FCBE, le parti Les Démocrates traverse une période de fortes turbulences marquée par la démission de son président et des débats sur l’avenir de la formation.