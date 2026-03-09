Léon XIV à Monaco : Albert et Charlene de Monaco dévoilent le programme des festivités

Le 28 mars prochain, le souverain pontife Léon XIV est attendu à Monaco où le prince Albert II et la princesse Charlene seront ses hôtes. Après leur entretien au Vatican le 17 janvier, le couple princier a accepté la visite ; le quotidien Monaco‑Matin a publié le programme prévu pour cette journée.

Selon ces informations, le pape rejoindra la principauté en hélicoptère. Dès son arrivée sur le tarmac, 21 coups de canon devraient retentir en signe de bienvenue. Le cortège se rendra ensuite au palais princier, où la Cour d’honneur sera aménagée selon le protocole d’une visite d’État, sous la responsabilité de la compagnie des Carabiniers.

Le prince Albert II recevra le pape en audience privée dans un salon de la Maison des princes. La princesse Charlene se joindra aux deux hommes pour un échange de présents. Les autorités prévoient ensuite que le chef de l’Église catholique et le souverain monégasque paraîtront aux fenêtres du palais pour s’adresser à la foule, ce discours étant retransmis sur écrans géants. Après ces salutations, le pape effectuera un déplacement en papamobile jusqu’à l’église Sainte‑Dévote pour un temps de recueillement, puis participera à un déjeuner ecclésiastique à l’Archevêché en présence de l’archevêque de la Principauté, Dominique David. La journée se poursuivra par une messe au stade Louis‑II, avant un retour à l’héliport et un départ vers le Vatican ; la veille de Pâques, Léon XIV célébrera sa première messe du Dimanche des Rameaux.

Motifs avancés pour cette visite du pape à Monaco

Depuis son élection le 8 mai 2025, Léon XIV a limité ses déplacements et privilégie, selon ses déclarations, des escales à forte valeur symbolique plutôt que des visites centrées sur le pouvoir. Après un voyage au Liban, il a exprimé le souhait de se rendre en Afrique, notamment en Algérie, en raison du patrimoine mêlant cultures chrétiennes et musulmanes et pour poursuivre le dialogue entre les deux religions. La venue à Monaco s’inscrirait, d’après le même cadre de réflexion, dans la logique de reconnaissance du rayonnement international de la Principauté, de ses racines catholiques et de sa proximité avec l’Europe.