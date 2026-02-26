Léna Situations : constat glaçant sur la France face à Elise Lucet

Léna Situations, l’une des influenceuses françaises les plus en vue, est au cœur d’un nouvel épisode médiatique après son invitation par la journaliste Elise Lucet. Connue pour ses tutoriels mode et make-up et suivie par des millions d’abonnés, elle a abordé publiquement la question de la représentation des minorités en France et reçu en octobre 2025 la distinction de chevalière de la Légion d’honneur remise par la ministre de la Culture, Rachida Dati.

Sa trajectoire commence au lycée, où elle tient un blog mode, puis se poursuit sur les réseaux sociaux à la suggestion de son frère. Ses vidéos tutorielles et ses prises de parole lui ont permis de se faire connaître rapidement. Au fil des années, elle a assisté aux défilés des grandes maisons et, en 2022, est devenue la première influenceuse française invitée au Met Gala. Elle est également attendue pour animer prochainement la cérémonie des Césars sur Canal+.

Elise Lucet la recevra demain soir dans son magazine d’investigation Envoyé spécial ; la journaliste dispose aussi d’une chaîne YouTube où, en mai 2025, elle avait convié Léna Situations pour réagir à trois reportages marquants de l’époque de l’influenceuse. Lors de cet entretien en format « Derush », Léna Situations a pris la parole sur plusieurs sujets de société.

Réseaux sociaux, représentation et les limites de la visibilité

Lors de son intervention sur la chaîne d’Elise Lucet, la jeune femme de 28 ans a insisté sur le rôle des plateformes numériques comme espace d’expression propice à l’ouverture de conversations sur la diversité. Elle a notamment déclaré que, grâce aux réseaux sociaux, certaines minorités ont pu sortir d’une invisibilisation constatée depuis des années et commencer à se faire entendre dans des débats larges et publics.

Sur la question de son identité, elle a rappelé son nom d’état civil : Léna Mahfouf de son vrai nom est une franco-algérienne, et a expliqué comment, dans le monde de l’influence, elle a réussi à se faire une place malgré les préjugés. Elle a affirmé que l’apparition de visages divers dans les campagnes publicitaires est désormais possible « sans faire un 32 et sans être une blonde aux yeux bleus », formulation qu’elle a elle-même utilisée pour illustrer ce changement perceptible dans certains secteurs.

La créatrice de contenu a aussi reconnu être parmi celles qui bénéficient d’une visibilité relative : « Il faut se dire aussi qu’il y a cette notion de quota. Je peux me retrouver sur une campagne parce que je vais ramener le côté diversité. Je suis une femme maghrébine, mais je suis une version maghrébine acceptée par la publicité en France« . Elle a souligné que d’autres profils, citant l’exemple hypothétique d’une femme voilée, rencontreraient des obstacles plus importants pour accéder aux mêmes opportunités.

Par ailleurs, Léna Situations a parfois fait face à des critiques publiques, notamment concernant une tenue choisie pour le Festival de Cannes, un épisode relayé par la presse. Mais en tant qu’influenceuse, la jeune femme sait qu’elle ne peut pas plaire à tout le monde.