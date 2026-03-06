Leïla Bekhti s’installe à Neuilly pour protéger sa petite famille

Leïla Bekhti célèbre ses 42 ans ce 6 mars 2026. Actrice incontournable du cinéma français, révélée il y a plus d’une quinzaine d’années, elle a choisi de s’éloigner des projecteurs pour protéger sa famille et mener un quotidien discret à Neuilly‑sur‑Seine, où elle élève quatre enfants avec l’acteur Tahar Rahim.

Née à Issy‑les‑Moulineaux dans une famille d’origine algérienne, dont les racines remontent à Sidi Bel Abbès, Leïla Bekhti a grandi à Bagneux au sein d’une fratrie de trois enfants, dont elle est la benjamine. Dans un environnement modeste, la culture et le cinéma ne lui ont pas été donnés d’emblée ; la vocation s’est affirmée progressivement au fil des castings et des rencontres.

Révélée notamment par le film Tout ce qui brille, la carrière de Leïla Bekhti a pris un tournant personnel et professionnel lorsqu’elle a croisé, en 2007 sur le tournage d’Un prophète, celui qui deviendra son compagnon, Tahar Rahim. Le couple s’est marié en 2010 dans la plus grande discrétion.

Des racines populaires et une vie recentrée sur la famille

Depuis leur union, Leïla Bekhti et Tahar Rahim ont construit une famille nombreuse. Leur premier enfant, un garçon prénommé Souleiman, est né en juillet 2017. Le couple a ensuite accueilli une fille en janvier 2020, puis un autre garçon en décembre 2020. En mars 2024, la comédienne a annoncé la naissance de leur quatrième enfant, une petite fille. Quatre enfants en quelques années ont profondément modifié le rythme et les priorités de la comédienne.

Pour protéger cette vie familiale, Leïla Bekhti a choisi de s’installer à Neuilly‑sur‑Seine, une ville « aux portes de Paris » réputée pour sa tranquillité, ses établissements scolaires et son caractère discret. Ce cadre résidentiel offre selon ses défenseurs un anonymat relatif, un luxe précieux pour une personnalité médiatisée et mère de plusieurs jeunes enfants.

Les liens d’amitié de la comédienne jouent un rôle important dans cet équilibre. Sa relation avec Géraldine Nakache est souvent évoquée comme une complicité « quasi sororale » née de leurs années communes au cinéma. Une autre relation proche est celle avec Adèle Exarchopoulos, rencontrée par l’entremise de Tahar Rahim ; les deux actrices ont même partagé un temps le même immeuble pour faciliter leur quotidien de jeunes mères. « Nos enfants sont dans la même classe », ont‑elles raconté lors d’une interview commune, témoignant d’une proximité devenue presque familiale.

Sur le plan professionnel, Leïla Bekhti reste active au cinéma, tout en veillant à ne pas sacrifier sa vie privée. Elle emprunte à son histoire personnelle et à l’exemple parental une philosophie qui privilégie l’ancrage familial : pour elle, le succès garde sa valeur lorsqu’il s’accompagne d’une stabilité affective et d’un cadre protégé pour ses enfants.