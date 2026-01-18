Législatives 2026 : Michel Sodjinou et 05 anciens députés des Démocrates réintègrent le Parlement avec la majorité présidentielle

Alors que le parti Les Démocrates ne fera pas son entrée dans la future Assemblée nationale, six de ses anciens députés ont été réélus sous les couleurs de la mouvance présidentielle, selon les résultats provisoires publiés par la CENA le 17 janvier 2026.

Les résultats provisoires des élections législatives du 11 janvier 2026 confirment que six anciens députés du parti Les Démocrates ont retrouvé un siège au Parlement, mais cette fois-ci sur les listes des partis de la mouvance présidentielle.

Michel Sodjinou et Constant Nahum figurent parmi eux. Michel Sodjinou a été élu dans la 19ᵉ circonscription sur la liste du Bloc Républicain, tandis que Constant Nahum a remporté un siège dans la 16ᵉ circonscription, également sur la liste du BR.

Les quatre autres anciens députés se sont positionnés sur les listes de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) : Leansou Do Rego et Denise Hounmènou dans la 15ᵉ circonscription, et Joël Godonou et Chantal Adjovi dans la 16ᵉ.

Les Démocrates absents de l’Assemblée

Le parti Les Démocrates, bien que crédité de 16,14 % des suffrages au plan national, n’a pas réussi à atteindre le seuil légal de 20 % dans chacune des circonscriptions, condition indispensable pour obtenir des sièges au Parlement. Résultat : le parti reste absent de la dixième législature.

Par ailleurs, avec 60 sièges pour l’UPR et 49 pour le BR, la mouvance présidentielle conforte sa majorité à l’Assemblée nationale.

Les six élus avaient expliqué leur départ par des « pratiques internes regrettables qui ont progressivement érodé la confiance, fragilisé l’unité et compromis le fonctionnement démocratique du parti ». Selon eux, « ces dysfonctionnements ne sont pas de simples divergences d’opinion ».

Mais « ils traduisent un problème structurel et une ligne de gouvernance inadéquats au développement d’un parti politique moderne ».