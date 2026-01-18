Législatives 2026 au Bénin : Le parti  » Les Démocrates » contestent les grandes tendances de la CENA

Au lendemain de la publication des grandes tendances des élections législatives du 11 janvier 2026 par la Commission électorale nationale autonome (CENA), l’opposition béninoise, notamment le parti Les Démocrates, a exprimé sa vive inquiétude face à une probable absence à l’Assemblée nationale.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a rendu publiques, dans la journée du samedi, les grandes tendances issues des élections législatives tenues le dimanche 11 janvier 2026 au Bénin. Selon ces données provisoires, seuls deux partis politiques, l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et le Bloc Républicain (BR), ont franchi les seuils requis pour accéder à la répartition des sièges parlementaires.

À l’inverse, le parti Les Démocrates (LD), conduit par l’ancien président Boni Yayi, bien qu’ayant obtenu 16,16 % des suffrages au plan national, ne serait pas représenté à la 10ᵉ législature. En l’absence d’accords de gouvernance, la formation n’a pas atteint les 20 % exigés par le code électoral dans chacune des 24 circonscriptions électorales, condition indispensable pour les partis non signataires.

Cette situation suscite une vive réaction au sein du parti Les Démocrates. Intervenant sur les ondes de RFI, le secrétaire national à la communication du parti, Guy Mitokpè, également candidat au scrutin, met en cause le dispositif électoral en vigueur.

« C’était un code électoral exclusif. Je continue de dire que cela n’honore pas notre pays. », a-t-il déclaré.

Pour l’ancien député, les résultats enregistrés par son parti témoignent pourtant d’un ancrage réel dans l’opinion publique. Avec environ 450 000 voix recueillies à l’échelle nationale, LD a franchi la barre des 10 %, un score qu’il juge honorable dans un contexte politique contraignant.

« Ce n’est pas chercher un bouc émissaire que de dire que le parti Les Démocrates a été complètement fragilisé, avec toutes ces pressions, ce harcèlement. Nous avons montré quand même que nous avons pu franchir la barre des 10%. », se rejouit-il.

Une Assemblée nationale sans opposition significative ?

D’après les grandes tendances communiquées par la CENA, l’Union Progressiste le Renouveau arrive en tête avec 41,15 % des suffrages, suivie du Bloc Républicain avec 36,64 %. Ces deux formations se partageraient la totalité des sièges à l’Assemblée nationale, soit 60 députés pour l’UP-R et 49 pour le BR.

Les autres partis en lice, notamment la FCBE (4,86 %), Moele-Bénin (1,21 %) et Les Démocrates (16,16 %), resteraient hors de l’hémicycle, sous réserve de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle.