Législatives 2026 au Bénin : la Cour ouvre un délai de 10 jours pour les recours

Après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives de 2026, la Cour constitutionnelle a lancé la phase du contentieux électoral. Les candidats disposent de dix jours, à compter de ce lundi 19 janvier, pour introduire d’éventuels recours.

À la suite de la proclamation définitive des résultats des élections législatives de 2026, la Cour constitutionnelle a officiellement ouvert la période consacrée aux recours électoraux. L’annonce a été faite par le président de la Haute juridiction, Dorothé Sossa, à l’issue de la lecture de la décision ce lundi.

Selon la Cour, les candidats et les partis politiques engagés dans le scrutin disposent d’un délai légal de dix (10) jours pour contester, le cas échéant, les résultats proclamés. Ce délai court à partir de ce lundi 19 janvier 2026. Passé ce terme, aucun recours ne sera recevable, conformément aux dispositions du Code électoral en vigueur.

Les contestations éventuelles peuvent-elles porter sur différentes étapes du processus électoral, notamment le déroulement du scrutin, les opérations de dépouillement ou encore la proclamation des résultats dans certains postes de vote. Les recours doivent être introduits par les candidats ou les formations politiques concernées, dans le strict respect des formes prévues par la loi.

La Cour constitutionnelle examinera chaque requête avant de rendre ses décisions. Une fois cette phase contentieuse achevée, l’institution procédera à la validation définitive des sièges et à la publication de la liste finale des députés élus.

Installation des députés prévue le 8 février

Sauf changement lié à d’éventuelles décisions judiciaires, l’installation des 109 députés de la 10ᵉ législature est prévue pour le 8 février 2026, au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

À l’issue du scrutin législatif, deux partis politiques ont obtenu des sièges à l’Assemblée nationale. Il s’agit de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), arrivée en tête avec 60 sièges, et du Bloc Républicain (BR), qui en totalise 49. Les partis MOELE-Bénin, FCBE et Les Démocrates n’ont obtenu aucun siège.

Avec l’ouverture de la phase contentieuse, le processus électoral entre ainsi dans sa dernière étape institutionnelle avant l’entrée en fonction de la nouvelle Assemblée nationale.