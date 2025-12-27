Législatives 2025 en Côte d’Ivoire : les Ivoiriens appelés aux urnes

Ce samedi 27 décembre, la Côte d’Ivoire se mobilise pour élire ses 255 députés dans 205 circonscriptions. Les bureaux de vote ouvrent à 8 heures pour renouveler l’Assemblée nationale pour la législature 2026-2030.

La Commission électorale indépendante (CEI) a renforcé les garanties de transparence et de sécurité, notamment grâce à un système d’identification biométrique qui empêche toute usurpation d’identité. Les électeurs n’ayant pas encore retiré leur carte pourront le faire directement dans leur bureau de vote.

Le président de la CEI, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, a salué le déroulement de la campagne, qualifiant le climat général de « tolérance et de respect mutuel », malgré quelques incidents isolés. Il a rappelé l’importance de la présence de délégués formés dans chaque bureau pour superviser le dépouillement et garantir la crédibilité du scrutin.

La sécurité est assurée par plus de 40 000 membres des Forces de défense et de sécurité, déployés sur l’ensemble du territoire, avec pour mission de protéger les électeurs et le matériel, ainsi que de sécuriser le transport des urnes après la fermeture des bureaux à 18 heures.

Le taux de participation reste l’enjeu majeur de cette journée. La CEI appelle les Ivoiriens à voter massivement et dans le calme, soulignant l’importance de ce scrutin pour la consolidation de la paix et de la stabilité institutionnelle du pays. Les résultats provisoires seront communiqués progressivement après le dépouillement.