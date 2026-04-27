«Il n’y a aucune équipe meilleure que nous», Luis Enrique avant PSG – Bayern

À la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions, Luis Enrique affiche ses ambitions avec un PSG en pleine confiance. Face au Bayern Munich, le technicien espagnol insiste sur la nécessité d’allier rigueur défensive et audace offensive dans un duel qui s’annonce indécis.

Le Paris Saint-Germain avance à pleine vitesse, là où beaucoup l’imaginaient à bout de souffle. Privés de véritable préparation estivale après un exercice 2024-2025 éprouvant, les Parisiens ont su déjouer les pronostics. Certes, la Coupe de France leur a échappé, mais le club de la capitale reste en course pour un nouveau sacre en championnat et rêve toujours d’un doublé historique en Ligue des champions de l’UEFA.

En conférence de presse ce lundi, à la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich au Parc des Princes, Luis Enrique a livré les contours d’un affrontement qu’il annonce aussi intense qu’équilibré. Pour l’ancien sélectionneur de la Roja, la clé résidera dans l’équilibre. Face à une formation bavaroise redoutable offensivement, Paris devra savoir alterner entre rigueur défensive et ambition dans le jeu. « Il faudra être capable de bien défendre, mais aussi d’attaquer avec conviction », a-t-il résumé, insistant sur la nécessité de ne pas renoncer à l’identité offensive de son équipe.

Sur le plan des forces en présence, les voyants sont au vert. À l’exception de Ndjantou, l’ensemble du groupe est opérationnel. Une bonne nouvelle pour un entraîneur qui sent son équipe portée par l’énergie particulière des grands rendez-vous européens. « La Ligue des champions procure quelque chose de spécial, une motivation supplémentaire », a-t-il confié. Pas question pour autant de tomber dans l’excès de confiance. Si l’enthousiasme des supporters témoigne de la dynamique positive du club, Luis Enrique reste prudent. À ce stade de la compétition, les écarts sont minimes et chaque détail peut faire basculer une confrontation. « Il n’y a pas de favori. Nous l’avons déjà vu face à Chelsea FC ou Liverpool FC », a-t-il rappelé.

Conscient de la qualité de l’adversaire, l’entraîneur parisien n’en reste pas moins ambitieux. Il souligne la régularité impressionnante du Bayern, tout en affirmant que son équipe n’a rien à envier aux meilleures formations du continent, à l’image d’Arsenal FC, également cité parmi les références de la saison. Le décor est planté : entre deux prétendants au sommet du football européen, cette demi-finale s’annonce indécise et spectaculaire. Paris, tenant du titre, entend bien assumer son statut et poursuivre son rêve continental.





