Révision constitutionnelle au Sénégal: un avant-projet soumis au peuple

Le Sénégal s’engage dans un processus de révision de sa Constitution, avec la présentation d’un avant-projet au peuple pour consultation préalable à toute adoption formelle.

Selon les informations officielles, ce texte vise à actualiser la loi fondamentale sénégalaise afin de mieux répondre aux défis institutionnels, politiques et socio-économiques contemporains.

L’avant-projet de révision constitutionnelle a été rendu public ce lundi 27 avril 2026 par les autorités compétentes, qui souhaitent impliquer directement les citoyens avant toute étape parlementaire ou référendaire.

Dans sa logique, cette démarche s’inscrit dans une volonté d’ouverture démocratique et de renforcement de l’appropriation populaire des transformations institutionnelles envisagées. En soumettant l’avant-projet au peuple, l’exécutif sénégalais mise sur une dynamique de consultation large, qui doit permettre de recueillir des avis, observations et recommandations avant que le texte ne soit transmis aux chambres législatives ou à une consultation référendaire, selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

Cette initiative intervient dans un contexte politique marqué par des attentes fortes en matière de gouvernance et de modernisation des institutions publiques. Les promoteurs de la révision estiment que la Constitution doit être un cadre vivant, capable de s’ajuster aux réalités actuelles sans pour autant remettre en cause les acquis démocratiques.

Alors que les réactions commencent à émerger dans le débat public, plusieurs organisations de la société civile, acteurs politiques et experts juridiques ont déjà annoncé leur intention de contribuer à l’analyse du projet et d’y apporter des propositions.

L’enjeu est de taille, puisqu’une réforme constitutionnelle implique des répercussions durables sur l’équilibre des pouvoirs, la garantie des libertés fondamentales et la stabilité institutionnelle du pays.

À ce stade, le gouvernement n’a pas encore précisé les modalités précises de l’engagement populaire notamment la durée, les plateformes de participation ou les supports de consultation mais a assuré que toutes les mesures seraient prises pour que le processus soit inclusif, transparent et accessible à tous les citoyens.