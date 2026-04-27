PSG: le groupe presque au complet avant le choc face au Bayern

À la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a enregistré le retour de plusieurs cadres à l’entraînement. De quoi aborder le duel face au Bayern Munich avec confiance et un effectif quasi complet.

À la veille d’un rendez-vous majeur, le Paris Saint-Germain avance avec des certitudes. Opposé au Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions, le club parisien a peaufiné ses derniers réglages lors de la séance collective organisée au Campus PSG. Les signaux sont au vert pour Vitinha et plusieurs cadres de l’effectif. Le milieu portugais, tout comme Nuno Mendes et Fabián Ruiz, a participé normalement à l’entraînement, confirmant leur disponibilité pour ce choc européen. Seule absence notable, celle de Ndjantou, resté à l’écart.

Une autre inquiétude concernait Achraf Hakimi. Sorti avant la pause lors du succès face à Angers SCO le week-end dernier, le latéral marocain a toutefois rassuré en prenant part à la séance du jour. De quoi offrir des options supplémentaires à Luis Enrique. Présents en bord de terrain, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont observé un groupe appliqué et concentré. Sauf surprise de dernière minute, l’entraîneur parisien devrait disposer d’un effectif presque complet pour aborder cette première manche capitale au Parc des Princes.