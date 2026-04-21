Côte d’Ivoire : Tiémoko Antoine Assalé convoqué à la préfecture de police d’Abidjan

Tiémoko Antoine Assalé, ancien député et maire de Tiassalé et président du mouvement Aujourd’hui et Demain, la Côte d’Ivoire (ADCI), est convoqué à la Préfecture de police d’Abidjan ce mercredi 22 avril 2026. La convocation, rendue publique dans les jours précédant la date, ne précise pas les motifs de cette présentation, intervenue au moment où l’élu multiplie les dénonciations publiques sur des dossiers politiques et fonciers sensibles.

Dans un communiqué publié le lundi 20 avril 2026, le mouvement ADCI a indiqué que son président se conformera à la convocation et que le parti s’organisera avec ses conseils pour assurer sa défense. Le texte appelle par ailleurs les militants à maintenir la mobilisation autour des activités programmées, notamment la rentrée politique fixée au 2 mai 2026.

Journaliste d’investigation, éditeur du journal L’Éléphant déchaîné et figure politique locale, Assalé n’apparaît pas, selon son entourage, comme partie mise en cause dans un dossier judiciaire connu d’eux au moment de la convocation. L’annonce a donc surpris ses proches, même si l’homme politique a reconnu à plusieurs reprises s’exposer aux risques liés à ses prises de position et aux révélations qu’il publie, y compris des menaces de mort signalées publiquement.

Convocation et dossiers au cœur des dénonciations

Parmi les affaires qui ont placé Tiémoko Assalé sous les projecteurs figure un dossier foncier impliquant Komé Bakary. Les articles publiés par son journal ont, selon leurs auteurs, apporté des éléments qui renforcent les accusations à l’encontre du principal mis en cause. Assalé a exprimé son incompréhension quant au maintien en liberté de Komé Bakary malgré les documents et témoignages rendus publics et a dit être l’objet de pressions et d’avertissements.

En mars 2025, il a publié un message destiné à alerter l’opinion sur les menaces dont il se dit victime, évoquant plusieurs scénarios d’atteinte à son intégrité physique ou de sa liberté et demandant à ses soutiens de poursuivre le travail d’information qu’il mène.

Autre dossier sensible : les élections législatives de décembre 2025. Candidat pour conserver son siège, Assalé a été déclaré battu par les autorités électorales, résultat qu’il conteste. Il affirme avoir remporté le scrutin avec une avance de 1 356 voix et a mis au défi son adversaire, Sanogo Dramane Alpha, de rendre publiques les procès‑verbaux des bureaux de vote qui l’auraient donné vainqueur. Ses recours n’ont pas abouti selon lui, et il a annoncé son intention de documenter l’affaire dans un ouvrage contenant, promet‑il, des preuves de sa victoire.

Il a enfin rapporté qu’après une rencontre avec l’ancien président Laurent Gbagbo, il a reçu, le lendemain, un appel d’une personnalité connue qui lui a dit « on va te faire payer cette rencontre »