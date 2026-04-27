Real Madrid: Mbappé vers une fin de saison prématurée?

Touché musculairement et au cœur des critiques, Kylian Mbappé pourrait ne plus rejouer cette saison avec le Real Madrid. Une hypothèse avancée en Espagne, sur fond de tensions et de désillusion collective chez les Merengue.

La fin de saison prend des allures de casse-tête pour Kylian Mbappé. Arrivé au Real Madrid avec l’étiquette de superstar, l’attaquant français traverse une période délicate, à l’image d’un club merengue qui se dirige vers un nouvel exercice sans trophée majeur. Au sein du vestiaire comme chez les supporters, le climat s’est alourdi ces dernières semaines. Les performances du capitaine des Bleus sont scrutées, mais c’est aussi son attitude sur le terrain qui alimente les débats dans la capitale espagnole. Une lassitude commence à poindre du côté du public madrilène, peu habitué à voir ses têtes d’affiche traverser de telles turbulences.

Touché musculairement face au Real Betis, Mbappé a officiellement été victime d’une surcharge sans gravité. Mais en Espagne, certaines voix s’interrogent. Le journaliste Tomás Roncero a ainsi laissé entendre que le Français pourrait gérer sa fin de saison avec prudence, dans l’optique d’arriver au mieux pour la prochaine Coupe du Monde. Plus surprenant encore, Josep Pedrerol, figure incontournable de l’émission El Chiringuito, a avancé une hypothèse radicale : celle d’une saison déjà terminée pour l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Selon lui, la blessure contractée pourrait éloigner Mbappé des terrains jusqu’à la fin de l’exercice.

Si ce scénario venait à se confirmer, l’attaquant manquerait les dernières échéances de Liga, dont un Clasico très attendu face au FC Barcelone. Une absence qui ferait grand bruit à Madrid, mais qui offrirait paradoxalement un temps de récupération précieux au leader offensif de l’équipe de France. Dans un contexte déjà tendu, l’incertitude autour de Mbappé ne fait qu’alimenter les interrogations. Entre critiques, doutes et spéculations, la fin de saison madrilène s’annonce plus agitée que jamais.



