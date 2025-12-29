Législatives 2025 en Côte d’Ivoire : le RHDP confirme sa domination

Les élections législatives en Côte d’Ivoire, qui se sont déroulées le samedi 27 décembre 2025, ont été dominées par une victoire écrasante du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti au pouvoir dirigé par le président Alassane Ouattara. Selon les résultats provisoires, le RHDP a déjà franchi la barre des 128 sièges, assurant ainsi une majorité absolue à l’Assemblée nationale.

D’après la Commission électorale indépendante, sur les 255 sièges que compte l’Assemblée nationale, le RHDP en remporte 198, soit 77,65% des suffrages exprimés, enregistrant une progression de 31 sièges par rapport à la législature précédente. Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), principal parti d’opposition, obtient 32 sièges (12,55%), concentrés dans son fief traditionnel du Centre, tandis que les candidats indépendants décrochent 21 sièges (8,24%). Le Buffle et l’UNPR se partagent un siège chacun, et deux résultats sont encore attendus.

Le RHDP s’impose dans des circonscriptions stratégiques telles que Bouaké, Ferkessédougou, Dimbokro et Adzopé. Presque tous les ministres candidats ont été élus, à l’exception de Sidi Tiémoko Touré. Le PDCI connaît un recul notable, avec plusieurs sortants battus, dont l’ex-secrétaire exécutif Maurice Kakou Guikahué. Quant au Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) de l’ancien président Laurent Gbagbo, il a boycotté le scrutin, bien que certains de ses membres aient choisi de se présenter comme indépendants.

La participation a été estimée à 32,34%, un taux relativement faible qui pourrait s’expliquer par le boycott du PPA-CI et la domination attendue du RHDP. La victoire législative du parti au pouvoir s’inscrit dans la continuité de l’élection présidentielle d’octobre 2025, où Alassane Ouattara avait été réélu avec 89,77% des voix, consolidant sa position et lui permettant de poursuivre ses réformes économiques et politiques.

Malgré ce succès, le gouvernement devra relever plusieurs défis, notamment renforcer la transparence électorale, favoriser la réconciliation nationale et répondre aux attentes économiques des Ivoiriens. Les accusations de fraudes et les incidents de violence, combinés à la faible participation, soulignent la nécessité de consolider la cohésion nationale.

En somme, les élections législatives de 2025 confirment la domination du RHDP en Côte d’Ivoire. Le parti au pouvoir dispose désormais d’une majorité confortable à l’Assemblée nationale, mais devra relever les défis de la transparence, de la réconciliation et du développement économique pour assurer un avenir stable et prospère au pays.