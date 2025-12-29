Législatives 2025 en Côte d’Ivoire : Assalé Tiémoko conteste sa défaite et annonce une plainte contre la CEI
Le député sortant Assalé Tiémoko a une nouvelle fois contesté sa défaite face au candidat du RHDP, Alpha Sanogo Dramane, lors des élections législatives à Tiassalé. Le 29 décembre 2025, il a annoncé son intention de porter plainte contre le président local de la Commission Électorale Indépendante (CEI).
Assalé Tiémoko qualifie les résultats de « braquage électoral » et annonce qu’il tiendra un point de presse le mardi 30 décembre pour présenter « les preuves du vol électoral orchestré » dans sa circonscription. Le journaliste refuse de s’incliner et promet de « se battre jusqu’au bout contre cette forfaiture ».
Selon les résultats officiels de la CEI, Alpha Sanogo a remporté le scrutin avec 8 557 voix (52,42 %) contre 7 489 voix (45,88 %) pour Assalé Tiémoko. Sur 39 362 inscrits, 16 841 électeurs ont voté, soit un taux de participation de 42,78 %. Pour le député sortant, ces chiffres ne reflètent pas la réalité du scrutin. Il affirme posséder des procès-verbaux lui donnant une avance de 1 356 voix.
Assalé Tiémoko affirme que la compilation des procès-verbaux issus des dépouillements publics dans les bureaux de vote le donne vainqueur. Il dénonce l’existence de « PV d’origine inconnue » ayant permis, selon lui, de renverser le résultat final et souligne que la CEI a refusé de lui en fournir copie. Il conteste également des procès-verbaux de Morokro qui lui attribueraient plus de 1 600 voix supplémentaires qu’il ne reconnaît pas, affirmant qu’« il ne peut pas y avoir deux PV différents dans un bureau de vote ».
Par ailleurs, le député sortant annonce qu’il portera plainte au pénal contre Balamine Diakité, président local de la CEI, pour « faux et usage de faux », afin d’obtenir la production des PV « d’origine inconnue » utilisés pour inverser le résultat. Il interpelle directement son adversaire, affirmant que le candidat du RHDP « sait qu’il n’a pas gagné cette élection ; les PV sortis des urnes qu’il détient le donnent perdant ». À ce jour, ni Alpha Sanogo ni la CEI n’ont réagi publiquement à ces accusations.
