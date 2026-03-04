Léa de la Star Academy prise en dérision pour sa prestation pendant la tournée

Star Academy : la tournée officielle lancée après la saison 2026, qui compte une soixantaine de dates et des Zénith affichant complets, se retrouve au centre d’un débat après la diffusion de séquences jugées gênantes sur les réseaux sociaux et reprises à l’antenne, notamment lors de l’émission TBT9 sur W9 le 3 mars 2026.

Sur la route depuis la fin de l’émission, les anciens élèves multiplient les concerts devant un public familial, mais plusieurs extraits filmés par des spectateurs ont alimenté les moqueries en ligne. Les vidéos, relayées sur X et TikTok, montrent des moments de la tournée qui suscitent des commentaires contrastés entre médias traditionnels et internautes.

Sur le plateau de TBT9, l’animateur Cyril Hanouna a résumé l’emballement médiatique par une formule sèche, reprise par les chroniqueurs, tandis que Shana Loustau a précisé que si la presse souligne l’« énergie » des jeunes artistes, les internautes publient et commentent massivement des extraits jugés « gênants ».

Séquences virales et réactions : quels passages pointés du doigt ?

Parmi les séquences les plus commentées figure la prestation de Léa, interprétant le titre Charger du groupe Triangle des Bermudes. Les images montrent une chorégraphie qualifiée d’approximate par des internautes : gestes maladroits et énergie intense mais peu maîtrisée ont entraîné des comparaisons au « spectacle de fin d’année » et à une « kermesse », selon les commentaires en ligne.

Autre moment repris en boucle : Théo, sur une reprise du tube Sexy and I Know It de LMFAO, qui se débride sur scène en ouvrant sa chemise et en se touchant le ventre sous les acclamations du public. La mise en scène, voulue sur un ton second degré, divise les réactions et nourrit les moqueries sur les réseaux.

Une troisième séquence, filmée lors d’un passage scénique incluant un toboggan, montre Sarah descendant la structure, une image qui a suscité l’incompréhension de certains internautes et a été largement partagée dans les compilations diffusées sur la Toile et à la télévision.

La tournée, lancée après la finale de la saison diffusée sur TF1, a démarré le 27 février à la Reims Arena et se déroule sur plus de soixante dates en France, en Belgique et en Suisse. Elle doit s’achever le 7 juin au Palais Nikaïa de Nice, avec, parmi les temps forts annoncés, un concert à l’Accor Arena de Paris le 3 avril et une seconde date parisienne indiquée le 28 juin.

La tournée regroupe les candidats sélectionnés après les primes : Ambre (lauréate de la saison avec environ 59 % des voix face à Léa), ainsi que Anouk, Victor, Théo P., Jeanne, Mélissa, Sarah et Bastiaan. Après Reims, les étapes programmées incluent notamment Lille, Caen, Le Mans, Tours, Montpellier, Lyon, Marseille, Toulouse et Brest.