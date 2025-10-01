Le Sénat américain rejette un texte pour sortir les États‑Unis de l’impasse budgétaire

En Brève

Le mercredi 1er octobre, les sénateurs américains n’ont pas réussi à mettre fin à la paralysie budgétaire qui a débuté ce jour-là et entraîné l’arrêt des services fédéraux jugés non essentiels. Un projet de loi républicain visant à prolonger le financement de l’État fédéral jusqu’à fin novembre n’a obtenu que trois voix démocrates, encore insuffisantes et trop éloignées des huit supplémentaires requises pour atteindre le seuil de 60 voix nécessaire à son adoption.