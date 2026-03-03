Le prince William : la caféine me rend hyperactif

Les addictions touchent divers produits et comportements, du tabac à l’alcool en passant par les jeux. Le 18 février, sur l’émission Life Hacks de BBC Radio 1, le prince William a expliqué avoir réussi à se débarrasser d’une dépendance qui pesait sur son humeur et son comportement : la consommation excessive de caféine. Interrogé par l’animateur Greg James, il a reconnu qu’il prenait parfois jusqu’à trois tasses rien que le matin et que l’excès le rendait très agité.

Cependant, cette abstention personnelle contraste avec les habitudes d’une large part de la population française. Une enquête OpinionWay réalisée pour Delta Cafés en 2025 indique que 81 % des Français boivent du café quotidiennement. L’étude précise que 88 % des personnes de plus de 50 ans déclarent en consommer chaque jour, contre 61 % chez les 18-24 ans, et que plus de la moitié des Français, tous âges confondus, estiment ne pas bien démarrer la journée sans une tasse.

Des spécialistes de la santé se sont intéressés à la confession du prince de Galles et ont proposé des pistes alternatives à la consommation de café.

Après la cure de caféine, a-t-il remplacé l’habitude par une autre ?

Le magazine Hello! a relayé des recommandations évoquant notamment le thé vert et le matcha, qui contiennent de la caféine mais seraient moins susceptibles de provoquer de la nervosité. L’experte en nutrition Hannah Alderson a expliqué que, chez les personnes déjà stressées, la caféine peut accentuer la production de cortisol, l’hormone du stress. De son côté, Daniel O’Shaughnessy, spécialiste en médecine fonctionnelle, a rappelé que la caféine bloque l’adénosine, un neurotransmetteur associé à la sensation de calme et à la somnolence. Il n’est pas établi si le futur roi a adopté l’une de ces alternatives.