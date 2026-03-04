Le prince William demande à ses cousines de ne plus assister aux événements royaux

L’affaire Jeffrey Epstein affecte la maison royale britannique. Le 19 février, jour de son 66e anniversaire, l’ancien prince Andrew a été placé en garde à vue. Il est visé par des suspicions de « faute dans l’exercice de fonctions officielles » en lien avec Jeffrey Epstein.

En réaction à cette arrestation, le roi Charles III a retiré à son frère l’ensemble de ses titres et privilèges. Le souverain a également publié un communiqué précisant qu’il ne ferait pas d’autres commentaires pendant la durée de la procédure et que sa famille poursuivrait l’exercice de ses fonctions.

Après Andrew, l’attention se serait portée sur ses filles. Le Daily Mail rapporte que des décisions ont été prises au sein de la famille en lien avec Béatrice et Eugénie, et que le prince William en serait à l’origine.

Mesures alléguées à l’encontre de Béatrice et Eugénie

Selon le Daily Mail, le prince William aurait demandé à ses cousines de ne plus participer aux engagements officiels à partir du mois de juin. Toujours selon le quotidien, elles seraient également exclues des courses d’Ascot cette année.

Le même article indique que le prince aurait demandé à d’autres membres de la famille de s’abstenir de poser en photo aux côtés des deux sœurs pour le reste de l’année. Béatrice, âgée de 37 ans, et Eugénie, 35 ans, auraient été prises de court par ces mesures, qu’elles qualifieraient de sanction.

Les noms des deux princesses figurent dans des documents récemment rendus publics par la justice américaine, notamment dans des courriels envoyés par leur mère, Sarah Ferguson. D’après l’article, le père et son fils chercheraient à éviter tout risque pour l’avenir.